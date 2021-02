Tommaso Zorzi, la battuta su Amy Winehouse e San Patrignano: i fan di Giulia Salemi si ribellano

Tommaso Zorzi scherza su Giulia Salemi e l'accosta ad Amy Winehouse e alla comunità di San Patrignano: le proteste dei fan sui social

Al GF Vip va in scena l’ennesima uscita infelice di Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: stavolta l’influencer ha accostato la coinquilina ad Amy Winehouse e alla comunità di San Patrignano, facendo un paio di riferimenti che non sono affatto piaciuti ai fan dei Prelemi. Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti?

Al GF Vip, Tommaso parla della passione di Giulia Salemi per il vino e la paragona ad Amy Winehouse con un’uscita del tutto infelice. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi: la battuta infelice su Giulia Salemi ed Amy Winehouse

Andiamo con ordine. Mentre Tommy parlava con Rosalinda, Zenga, Stefania e Andrea Zelletta, quest’ultimo ha fatto riferimento alla passione della Salemi per il vino: “Se a Giulia dici che non pio bere succede un pandemonio”.

Parole di fronte alle quali Tommaso Zorzi ha subito confermato: “Giulia è tipo Amy Winehouse, non ce la fa proprio. Io l’ho vista… c’era una bottiglia vuota con una goccina così, è arrivata lei… solo una goccia è venuta giù. Fino all’ultimo… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano per quando esce”.

Un’uscita non certo felice, quella di Tommaso, specie per via della morte di Amy Winehouse, sopravvenuta per l’assunzione di una massiccia dose di alcol, nonché per i riferimenti a San Patrignano, nota comunità di recupero.

Va da sé, dunque, che i fan di Giulia Salemi si siano ribellati contro le parole di Tommaso Zorzi: “Amy Winehouse morta bevendo vodka. Metti in mezzo addirittura una comunità di recupero per tossicodipendenti. Questo è andare oltre. Inammissibili queste frasi. Ma come si permette?”

E ancora: “San Patrignano è una clinica per tossicodipendenti e una battuta sulla clinica di riabilitazione già di per sè è oscena, per di più collegata ad Amy Winehouse ancora peggio. Zorzi incommentabile”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy