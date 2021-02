‘Niente accanimento su Giulia ora’, Tommaso Zorzi criticato per quella frase. Cosa dicono i fan della Salemi

Al GF Vip Tommaso Zorzi si riavvicina a Giulia Salemi e svela di non voler mostrare accanimento contro di lei. Ma secondo i fan è solo strategia...

Nell’ultima puntata del GF Vip quasi tutti i concorrenti hanno nominato Giulia Salemi, facendo passare una sorta di idea di accanimento contro di lei: ne ha parlato Tommaso Zorzi, che con le sue frasi sembra però aver peggiorato la situazione. Ma cosa avrà mai detto il celebre influencer e neo-finalista del reality?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Alessia Marcuzzi difende Giulia Salemi: qual è la sua colpa? Il suo appello sui social

Al GF Vip Tommaso Zorzi parla di accanimento contro Giulia Salemi e sembra scontentare tutti. Le sue parole sono una sorta di boomerang? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi: “accanimento su Giulia? Non voglio dare questo messaggio”

Andiamo con ordine. Nell’ultima puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi non ha nominato Giulia Salemi ma Andrea Zenga: un gesto che ha stupito molti ma che è stato ben chiaro: “Dare il mio voto a Giulia sarebbe stato accanimento, ormai con questa puntata ci siamo chiariti e non mi va di stare lì a nominarla”.

Pace fatta, almeno sembrava, se non fosse che dopo la puntata il buon Tommy ha spiegato meglio la sua strategia: “L’unica cosa è che non voglio che passi il messaggio dell’accanimento… quindi magari in settimana se uno riesce a metterci un… Qua è un attimo che sembra che il gruppo sia visto come il branco contro uno, perché è sempre successo. Magari uno può anche sfruttare questa occasione per riavvicinarsi, o no?”

Poi, nella notte, quando Giulia è crollata a piangere dopo la nomination, lo stesso Tommaso si è avvicinato, abbracciandola e dandole supporto…

Il video è questo qua. Ora possiamo, potete e possono dare tutte le interpretazioni che volete. Le parole sono queste.



Scannatevi pure, fate come volete voi.#GFVIP #TZVIP #PRELEMI #ROSMELLO #SOVIP vi lascio tutti gli # che volete pic.twitter.com/ueaQ3s8qD0 — Antonio (@ant19mar) February 16, 2021

Cosa dicono i fan della Salemi sulle parole di Tommaso

Sembrerebbe tutto molto bello, se non fosse che le parole di Tommaso Zorzi e la sua volontà di non voler dimostrare accanimento contro Giulia Salemi sono state interpretate in un certo modo dai fan di quest’ultima, che hanno visto in tutto questo soltanto una strategia tattica volta a salvare Stefania Orlando dall’eliminazione più che a un vero riavvicinamento a Giulia.

“E subito in camera ad abbracciare Giulia MA DAI! MA DAI!”, ha scritto un fan. E ancora: “Tommaso ha fatto la stessa mossa che ha fatto Dayane giorni fa nonostante siano volati stracci con entrambi. Sono stati loro ad avvicinarsi a Giulia, ma lei è stata definita stratega”.

E c’è anche chi annuncia di non volerlo più supportare: “Non amavo Giulia e adoravo Tommaso e Stefania. Dopo aver visto la cattiveria di stasera, si è ribaltata la situazione. Ho sentito quello che hai sentito tu. Odiosi e falsi”.

Tommaso: “Non possiamo far passare il messaggio dell’accanimento proprio ora (che Stefania è al televoto contro di lei), uno può approfittare di questo momento pure per riavvicinarsi.”



E subito in camera ad abbracciare Giulia



MA DAI

M A D A I #GFVIP — Antonio (@ant19mar) February 16, 2021

Tommaso ha fatto la stessa mossa che ha fatto Dayane giorni fa nonostante siano volati stracci con entrambi.

Sono stati loro ad avvicinarsi a Giulia, ma lei è stata definita stratega. — Lavinia (@laviniagioioso) February 16, 2021

Non amavo Giulia e adoravo Tommaso e Stefania. Dopo aver visto la cattiveria di stasera, si è ribaltata la situazione. Ho sentito quello che hai sentito tu. Odiosi e falsi. — • L// (@ladywhiteblue) February 16, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy