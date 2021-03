TZ Vip, Tommaso Zorzi assente dai social per un giorno: cosa è successo? Cosa svela Lazzaro

Assente dai social network per 24 ore, Tommaso Zorzi ha fatto preoccupare i fan: ecco qual è il vero motivo di questa sua 'scomparsa'

Il web si preoccupa per Tommaso Zorzi: il vincitore del Grande Fratello Vip è infatti stato assente dai social network per un giorno intero, facendo perdere ogni notizia di sé. Ma cosa avrà mai combinato il celebre influencer? I fan avranno fatto bene a preoccuparsi?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi assente dai social per 24 ore: che fine ha fatto?

Andiamo con ordine. Tantissimi fan di Tommaso Zorzi si sono preoccupati quando l’hanno visto scomparire dai social per un giorno intero. Si sono subito susseguiti tantissimi messaggi che chiedevano delucidazioni sulle sue condizioni di salute. Vi rassicuriamo subito: non è successo nulla di grave.

Il suo talent manager, Lazzaro Fantasia, avrebbe infatti rassicurato tutti spiegando che vista la tanta pressione e i molti impegni di questo periodo, Tommaso si è svegliato con l’ansia, ma che sta bene e sta recuperando. D’altronde, dopo tutti i mesi trascorsi nella casa del GF Vip è chiaro che abbia bisogno di tempo per riadattarsi.

I fan di Tommaso: quanto affetto sul web!

Inutile dire che, anche se Tommaso Zorzi è scomparso dai social, i suoi fan hanno subito fatto presente di amarlo in maniera incredibile, scrivendo tantissimi messaggi di affetto sul web.

“Oggi ci sei mancato da morire – ha scritto una fan – non siamo abituati a non viverti più h24. La verità è che ci hai stregato, Tommy, ed ora non possiamo più fare a meno di te. Ti vogliamo un mondo di bene. Riprenditi presto, noi ti aspettiamo”.

E c’è chi cerca di comprendere la sua difficile condizione: “Io credo che Tommy sia stato invaso da tanto affetto ma anche da tanta ignoranza, penso che non sia facile reggere tutto questo dopo aver vissuto per quasi sei mesi in una botte di ferro. Diamogli un po’ di tempo”.

Tommaso Zorzi non va da Barbara D’Urso: i dubbi del web

Ad incrementare l’ansia dei fan, c’è inoltre stato il fatto che, oltre ad essere stato assente dai social, Tommaso Zorzi non è apparso negli studi di Live – Non è la D’Urso, nonostante la presenza di Stefania, Pierpaolo e Rosalinda in una puntata dedicata al Grande Fratello Vip.

C’è chi ha supposto che questa sua assenza derivi da una sorta di veto: l’ipotesi è che Tommaso sia stato ‘arruolato’ per una trasmissione di Maria De Filippi, probabilmente Amici. In particolare, il buon Zorzi potrebbe essere uno dei nuovi membri della giuria del talent di Canale 5.

Si tratta solo di una coincidenza o la congettura è giusta? Tommy non può andare da Barbara D’Urso per un’esclusiva concessa a Maria De Filippi?

