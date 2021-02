GF Vip, Stefania Orlando ‘stalkera’ Dayane con l’ukulele: ‘Se vuoi che si svegli e ti picchi…’

Al GF Vip è show di Stefania Orlando: lei e il suo ukulele hanno fatto impazzire davvero tutti (e soprattutto la povera Dayane Mello).

Si vede una scena quanto meno curiosa al GF Vip, dove Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si sono scatenati suonando l’ukulele e ‘stalkerizzando’ la povera Dayane Mello. Ma cosa avranno mai combinato i vipponi nella casa più spiata d’Italia?

Stefania Orlando rincorre Dayane con il suo ukulele

Cominciamo dal pomeriggio: quando Stefania Orlando ha cominciato ad intonare Il Cielo in una Stanza con in mano il suo ukulele scordato, Dayane Mello ha preso a scappare via… Inutile dire che l’ex signora delle estrazioni del lotto ha cominciato a rincorrerla per tutta la casa, mentre la modella brasiliana saltava sui divani e nei corridoi…

Alla fine tutto si è concluso in risata, con Dayane che ha afferrato l’ukulele e cominciato a cantare a sua volta una canzone brasiliana…

Tommaso sveglia Dayane, lei si sfoga su un’arancia

Il quadro è ulteriormente peggiorato nella notte, quando Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno preso di nuovo in mano l’ukulele, cantando diverse canzoni insieme…

“Pensa se mi vedesse mio marito”, ha detto lei tra le lacrime e le risate, mentre Tommy ha afferrato la chitarrina hawaiana per andare a svegliare la Mello… ‘Se vuoi che si svegli e ti picchi…’, ha cominciato ad avvertirlo Stefania, mentre Zorzi ha ribattuto: “ora mi tira un por..ne in portoghese”.

Inutile dire che la povera Dayane, alla fine, si è svegliata al ritmo stonato dei due cantanti improvvisati, andandosene in cucina e sfogandosi addirittura su un’arancia… sbucciata con una certa violenza per evitare di prendersela troppo sui suoi rumorosi coinquilini…

Stefania che stalkera dayane con l'ukulele ha migliorato il mio martedì pomeriggio 🤣✈️✈️❤️ #zorzando #rosmello pic.twitter.com/QfqgBJPbuL — Claudia🎀 (@Cla_TeamMaite) February 2, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy