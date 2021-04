Stefania Orlando e le critiche per un tweet che non andave bene: la sua reazione a RDS, cosa racconta la Queen, c’entrano i Prelemi?

Stefania Orlando o si ama o si odia, come nella casa del GF VIP: la Queen non le manda a dire a nessuno e non ha paura delle critiche, neanche se coinvolge con un tweet i Gregorelli, i Prelemi e i loro rispettivi fan in un colpo solo!

Stefania Orlando, maretta con Gregoraci, Salemi e Pretelli?

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei famosi, infatti, ha postato un fotogramma del famoso bacio sott’acqua tra Eli Greg e l’ex velino di Striscia per commentare la prova simile in Honduras, ma qualcuno sosteneva che fosse una frecciatina a Giulia Salemi che, nella stessa puntata, era ospite di Ilary Blasi per fare una sorpresa a Fariba in nomination.

A RDS, con Sergio Friscia e Anna Pettinelli, Stefania Orlando si è sfogata apertamente prendendosela con i detrattori che la attaccano spesso sul personale.

“Colpevole per un tweet che non andava bene”, ha puntualizzato la Queen, prima di sottolineare di aver subito offese per l’età o perché in passato aveva realizzato delle televendite di materassi.

La Queen si sfoga su RDS, cos’ha rivelato

Questo video va di diritto tra i miei preferiti in assoluto. Che donna Stefania Orlando, che donna 🌸pic.twitter.com/DyUXCh7pto — Luisory 🐞🧘🏻‍♀️ (@Luisoryebasta) April 28, 2021

“Prima rispondevo – ha svelato ai microfoni di RDS – ma ora sono una donna adulta e strutturata e uso l’arma migliore: l’indifferenza”: così ha chiosato l’ex concorrente del GF.

Il nuovo successo di Stefania Orlando si deve proprio alla sua incredibile capacità di dividere, smuovere le acque e accendere discussioni intorno a sé e non solo… Vedremo quale sarà la sua prossima mossa!

