Stefania Orlando, il messaggio per Zorzi nel cuore della notte: ‘Me ne farò una ragione’

Stefania Orlando ha fatto preoccupare i fan con un suo tweet e i messaggi inviati a Tommaso Zorzi in piena notte. Ecco cos'è successo.

Stefania Orlando pubblica un messaggio su Twitter che fa stare in pensiero tutti i suoi fan, al quale vanno ad aggiungersi alcuni dettagli comparsi nelle Instagram Stories di Tommaso Zorzi. Ma cosa sarà mai successo tra i due vipponi? Tra loro sarà tutto a posto?

Il messaggio di Stefy che fa preoccupare i fan

Andiamo con ordine. Nella serata del 28 marzo, Stefania ha scritto un lungo messaggio su Twitter, nel quale si spinge in una riflessione un po’ amara: “È interessante capire che: dopo un eventuale successo si avvicinano tante persone nuove che ti riempiono di affetto, alcune altre, che conoscevi e credevi ti volessero bene, invece si allontanano #menefaròunaragione”.

In molti hanno cominciato a preoccuparsi per lei, chiedendosi a chi facesse riferimento con quelle parole. Ma la stessa Orlando ha poi precisato: “Grazie per tutti i tweet meravigliosi, non vi preoccupate perché sto benissimo. Questa era solo una riflessione, i miei affetti e gli amici veri sono rimasti intatti ed è questa la cosa più importante. Buonanotte”.

Stefania Orlando: il messaggio per Tommaso Zorzi in piena notte

Sembrava tutto a posto, quindi, se non fosse che poi – in piena notte – nelle Instagram Stories di Tommaso Zorzi è comparso proprio un messaggio di Stefania Orlando.

Tommy ha infatti pubblicato nelle storie uno screen del suo smartphone, nel quale si vedono chiaramente tre messaggi di Stefania. “Ho voglia di abbracciarti”, recita il primo. E poi, di seguito, “Tanto” e “Mi manchi”.

Zorzi ha commentato con un “Ma tu vuoi che mi addormenti in una valle di lacrime?”

Quello che è certo è che Stefania sente profondamente la mancanza del suo caro amico incontrato nella casa del GF Vip. Riusciranno ad organizzare presto una nuova reunion?

