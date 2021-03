Polemiche per la battuta infelice di Simone Gianlorenzi sul Brasile: cosa ha detto il marito di Stefania Orlando, i commenti dei fan di Dayane

Il rapporto tra Stefania Orlando e Dayane Mello continua a regalarci grandi chicche anche ora che il Gf Vip è finito e i concorrenti sono tornati alla loro vita di prima: nel gioco delle parti è entrato a più riprese anche Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania, che di recente è stato costretto a chiudere gli account social.

Marito di Stefania Orlando sparisce dai social dopo la battuta sul Brasile

Una reazione così forte è nata da quella che lui stesso ha definito una battuta infelice sul Brasile e la situazione legata al Covid, ma che – a ben guardare – agli occhi dei fan della modella brasiliana è sembrata più una grave offesa.

Su ClubHouse Simone Gianlorenzi stava parlando della pandemia e si è spinto a commentare le ultime notizie sulla contagiosità della variante brasiliana: “Oh dal Brasile arrivano solo cattive notizie”.

Su CH parlavano del covid e della variante br:

-Simone Gianlorenzi "oh dal Brasile solo brutte notizie arrivano".

Ma come si fa ad ironizzare su un argomento così delicato. Il suo odio verso Day è smisurato.



Sei ridicolo. #mellos #exrosmello #orlenga #prelemi #tzvip — #ORLENGA FANPAGE🐍🌴 (@ORLENGA_FANPAGE) March 13, 2021

Rivolta social contro Simone Gianlorenzi per la battuta sul Brasile

Il musicista ha immediatamente chiesto scusa sui social:

“Ieri sera ho fatto una battuta MOLTO infelice su CH. Chiedo scusa, mi appeno a testa in giù in mezzo alla piazza”.

Se qualcuno lo ha difeso ricordando che non è un vero e proprio vip, dunque non è abituato a parlare in pubblico, c’è chi lo ha profondamente attaccato. Deianira Marzano ha commentato l’accaduto con un “Se mio marito invece di andare a lavoro alla Asl o in qualsiasi altro posto perdesse tempo così lo lascerei”.

Simone tu le scuse le dovresti fare in primis a Dayane per le cose che le hai detto nei 6 mesi del GF. Lei nell' " ultima cena" ha chiesto scusa a Stefania e dal giorno non ha più parlato di lei. Piuttosto sei grande, dai l'esempio alle ragazzine fanatiche e cerca di placarle. — JoMarch__ (@JoMarch__) March 14, 2021

torni dopo aver pranzato e trovi Simone Gianlorenzi disattivato, MA COS pic.twitter.com/sMyMNZp24X — 𝙨𝙞𝙢𝙗𝙖 ¥•¥ 💜 (@simbaissad) March 14, 2021

Tra i fan della Mello c’è chi ha fatto notare che Gianlorenzi avrebbe dovuto porgere le sue scuse in primis a Dayane ma non l’ha fatto. Ragion per cui l’esercito di supporters della modella brasiliana si è unito contro il marito della Orlando portandolo, almeno per ora, ad allontanarsi dai social.

Ma Simone gianlorenzi ha chiuso il profili…Perché? — Margherita paul (@Margher78869144) March 14, 2021

Siate un po' più indulgenti con Simone Gianlorenzi, ha fatto una battuta infelice (sul covid), ma che sia più bravo con le corde delle chitarra che con quelle vocali lo si è capito quand'ha detto in tv "che ognuno ha i figli che si merita" (brr) riferendosi al🐶#mellos #GFvip — Daria Corrente (@DariaCorrente) March 14, 2021

