GF Vip, la mamma di Sophie Codegoni contro Antinolfi: ‘bruttone del Neolitico’

Fuori dalla casa del GF Vip sta montando la polemica contro Gianmaria Antinolfi, per le sue affermazioni sessiste riguardo a Sophie Codegoni: ad intervenire è stata la mamma dell’influencer, che sui social ha fatto sentire tutto il suo dissenso per le parole dell’ex flirt di Belen Rodriguez.

GF Vip: Antinolfi nell’occhio del ciclone per le frasi sessiste

Andiamo con ordine. Antinolfi era già stato preso di mira dal web per alcune confidenze fatte ad Alex Belli: “Avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi ca..o lo faccio? Di queste qua, con nessuna. Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre? E con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che ca..o faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, e poi nessuna è il mio genere”.

Ma la parte di conversazione maggiormente attaccata è stata quella in cui Gianmaria Antinolfi fa riferimento a Sophie Codegoni: “Sai come passerei le giornate? Sul divano. Io qua dentro chiav…i di sicuro. Non mi farei proprio problemi. I miei amici mi hanno detto ‘Chia..ti Sophie’. Tutti me lo hanno detto“.

La mamma di Sophie Codegoni contro Gianmaria Antinolfi

A questo punto, però, sulla questione è intervenuta Valeria Pasciuti (mamma di Sophie Codegoni), che nelle sue Storie non le ha certo mandate a dire a Gianmaria Antinolfi.

Il suo messaggio non lascia spazio ad interpretazioni: “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo? Ma tu, razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero che tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia”.

E poi, riferita alla figlia: “Sophie, […] fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti a posto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e di quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirsi. Povero figlio del nulla!”

