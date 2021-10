GF Vip, Sophie e Gianmaria Antinolfi nello stesso letto: coccole e momenti intimi. Cosa è successo stanotte

Al GF Vip parte la ship tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: i due hanno passato la notte insieme. Ma al pubblico non vanno giù tante cose…

Al Grande Fratello Vip, piano piano, pare che si stia formando una nuova coppia, ovvero Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Ma cosa starà mai succedendo tra i due? E da quando in qua c’è stato questo avvicinamento? E, soprattutto, cosa ne pensa il pubblico?

GF VIP: Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi a letto insieme

Andiamo con ordine. Nella notte, mentre Jessica dormiva tranquillamente accanto a Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi si è infilato nel letto, vicino a quest’ultima. Tra i due ci sono stati coccole ed abbracci, ed alcuni momenti che sembravano anche poter sfociare verso qualcosa di più intimo…

Fin qui nulla di strano… se non fosse per una serie di particolari che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Cosa hanno notato i telespettatori sulla nuova ship del GF Vip

Innanzitutto, Gianmaria è fidanzato con Greta Giulia Mastroianni, che è anche intervenuta qualche puntata fa per mettere le cose in chiaro con Soleil… Poi, Sophie sembrava essere molto amica proprio di Soleil – ex fidanzata di Antinolfi – che aveva consolato proprio dopo l’incontro con la fidanzata di Gianmaria…

Una serie di fattori che, decisamente, non fa partire questa storia sotto i migliori auspici. Anzi, a volerla dire tutta, molti telespettatori hanno lanciato un po’ in giro il sospetto che si tratti di un flirt costruito a tavolino dagli agenti dei due, date le diverse dinamiche rispetto a storie più o meno serie che al GF Vip si sono susseguite: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, ma anche Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo in questa edizione.

