GF Vip, allarme igienico lanciato da Sophie: cosa ha trovato nel bidet del bagno. Tutti sconcertati

Sophie Codegoni rivela di aver trovato qualcosa di completamente sconcertante nel bidet del bagno della casa del GF Vip. Ecco cosa.

Al GF Vip è allarme igiene: durante un litigio con Valeria Marini, Sophie Codegoni ha rivelato quello che ha trovato nel bagno del reality, facendo impazzire i telespettatori sui social. Ma di cosa si tratterà mai?

Al GF Vip, Valeria Marini accusa Sophie Codegoni di non essere attenta alla pulizia della casa, ma l’ex tronista rivela quello che ha trovato nel bidet del bagno del reality. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Valeria Marini sbrocca contro Sophie per la pulizia della casa

Andiamo con ordine. Valeria Marini ha cominciato ad accusare Sophie Codegoni di non occuparsi al meglio dei suoi compiti relativi alla pulizia della casa, lasciando la cucina in uno stato pietoso. Di fronte alle imputazioni della showgirl, l’ex tronista ha provato a giustificandosi dicendo: “Oggi è un giorno particolare perché tra due giorni i miei amici se ne vanno via, io vorrei stare con loro invece di lavare i piatti”.

“Guarda me e chiudiamo – è quindi sbottata la Marini – Non stai capendo che quando siamo di turno noi dobbiamo farlo. Il rispetto per la persona, che in questa casa c’è, non è accompagnato dal rispetto per la pulizia”.

GF Vip: Sophie Codegoni rivela cosa ha trovato nel bidet del bagno del reality

A quel punto, però, Sophie Codegoni ha rivelato qualcosa che ha lasciato tutti sconcertati, ovvero quello che ha trovato in bagno, nel bidet: “Le cicche, la pipì per terra. Tu non hai visto niente. Noi abbiamo trovato cacca nel bidet, l’ho dovuta pulire io”.

Sulla questione, la Codegoni è poi sbroccata completamente: “Qui dentro in questa casa ci sono quattro persone. E sono quattro i nomi che non faccio ma so benissimo chi lascia la cacca nel bidet, chi non lava i piatti e chi lascia le cicche. Io l’unica pecca che ho è che lascio la camera disordinata, ma sulla pulizia comune sono precisa”.

“La cacca l’ho trovata pure io là”, ha ammesso poi Valeria Marini parlando del bidet del bagno del GF Vip. Ma chi sarà mai ad aver fatto una cosa del genere?

