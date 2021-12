GF Vip, Sonia Bruganelli litiga con Signorini: cosa è successo dietro le quinte quando ha lasciato lo studio

Al GF Vip va in scena un litigio epico tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini: ecco cosa è successo dietro le quinte del reality

Al GF Vip è andato in scena un litigio epico tra Sonia Bruganelli ed Alfonso Signorini, tanto che la moglie di Paolo Bonolis ad un certo punto ha finito per abbandonare lo studio del reality, salvo far ritorno dopo circa un’ora. Ma cosa sarà mai successo nel reality show di casa Mediaset?

Sonia Bruganelli: il litigio con Alfonso Signorini al GF Vip

Andiamo con ordine. Quello andato in scena al GF Vip tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli è stato un vero e proprio litigio epico, uno scontro tra titani che potrebbe portare a conseguenze irreversibili per il programma.

Ad un certo punto, durante la puntata del 20 dicembre, Alfonso Signorini ha tolto la parola in maniera un po’ brusca all’opinionista che, di tutto punto, si è alzata e ha abbandonato la sua postazione.

La moglie di Paolo Bonolis è stata assente per circa un’ora e, quando è rientrata, ha spiegato le sue ragioni.

“Non è tanto il fatto che mi hai tolto la parola – ha spiegato al conduttore – è il modo che non è stato molto carino”.

Signorini ha provato a riparare, dicendole: “Amore ma allora ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente”.

Cosa è successo davvero durante l’ultima puntata del GF Vip?

Questo è quello che è accaduto davanti alle telecamere ma, a quanto pare, gli episodi più succosi sono avvenuti dietro le quinte.

Si vocifera infatti che, durante il litigio con Alfonso Signorini e il susseguente abbandono dello studio, gli autori del programma abbiano provato a trattenere Sonia Bruganelli e a farla calmare ma, dall’altro lato delle cineprese, l’opinionista non ha voluto sentire ragioni, rifiutandosi di rientrare al suo posto.

Insomma, una dinamica straordinaria quella vista nello studio del reality show. Forse più di tante che si sono viste in casa!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio Stampa Mediaset