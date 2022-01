GF vip, Soleil fa le valigie nel cuore della notte: la produzione cerca di bloccarla. Cosa è successo

Al GF Vip, nella notte Soleil ha fatto le valigie pronta a lasciare il reality show. Ma la Sorge è stata chiamata in confessionale...

Nella notte, al GF Vip, Soleil è stata vista mentre faceva le valigie, come se si stesse preparando a lasciare il reality show. Ma cosa avrà spinto la concorrente a un simile gesto? E cosa l’avrà invece trattenuta nella casa?

Nella notte, al GF Vip, Soleil è stata fermata dalla produzione mentre faceva le valigie, pronta a lasciare la casa. photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Soleil fa le valigie nella notte ma viene chiamata in confessionale

Andiamo con ordine. Nella notte, al GF Vip, Soleil ha cominciato a raccogliere le sue cose e a preparare le valigie. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è infatti stata notata mentre, con una certa decisione, ha cominciato a prendere tutti i suoi oggetti e vestiti, mettendoli nei bustoni bianchi. Sembrava infatti risoluta nella sua decisione, praticamente pronta a lasciare per sempre la casa più spiata d’Italia.

Il motivo di questa decisione è stato sicuramente conseguente al pesante litigio avvenuto in serata con Manila Nazzaro, che l’ha accusata di essere poco carina nei suoi confronti e di non dedicare mai tempo alle faccende di casa.

Tuttavia, mentre Soleil sembrava pronta a lasciare il GF Vip, è stata chiamata in confessionale, dove probabilmente la sua decisione di abbandonare il reality show è stata bloccata dalla produzione.

I telespettatori divisi su Soleil: ecco come hanno preso il suo gesto

Facendo un breve check in rete tra i telespettatori che hanno notato che nella notte Soleil stava facendo le valigie per lasciare la casa, ci siamo accorti che il loro parere non è certo unanime. Molti hanno incoraggiato Soleil a proseguire nelle sue decisione: la concorrente ha dato tanto al reality e una sua uscita sarebbe comprensibile. Tanti altri, invece, hanno salutato con felicità il suo gesto, non nutrendo particolari simpatie per lei.

Non manca chi l’ha accusata di stare soltanto organizzando un teatrino, un po’ come fece Alex Belli, quando prima di minacciare la sua uscita si sincerò che la porta rossa fosse ben chiusa.

