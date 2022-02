GF Vip, Soleil sta male, Katia preoccupata per lei: cosa ha chiesto ad Alex Belli

Al GF Vip in molti hanno notato che Soleil sta male: Katia Ricciarelli ha quindi fatto una richiesta a riguardo ad Alex Belli

L’ingresso di Alex Belli nella casa del GF Vip ha un po’ risconvolto gli equilibri all’interno del reality, tant’è che Soleil Sorge sta visibilmente male. Qualche provvedimento in merito ha deciso di prenderlo Katia Ricciarelli, che sta tentando di essere da supporto all’ex corteggiatrice di U&D.

GF Vip: Soleil sta male, Katia fa un discorso ad Alex

Andiamo con ordine. Accortasi del fatto che Soleil Sorge sta visibilmente male sin dal primo momento dopo l’ingresso in casa di Alex Belli, Katia Ricciarelli ha deciso di fare qualcosa e si è rivolta in prima persona proprio all’attore, facendogli un discorso molto duro.

“Alex – gli ha detto – tu sei entrato qui per tua moglie,ma devi capire che c’è anche lei. Io sono sofferente per Soleil, mi dispiace che stia male. La verità è che c’è sempre chi sta male e non c’era bisogno di questo a 28 giorni dalla fine“.

GF Vip: Katia Ricciarelli si prende cura di Sole

Ma, oltre al discorso rivolto ad Alex, Katia si è anche alzata dal suo posto per stare vicino alla Sorge, abbracciandola e cercando di tenerla su di morale. “Ti voglio bella combattiva. Non fare tardi stanotte. Se hai bisogno, svegliami“, le ha detto prima di andare a dormire, mettendosi a sua completa disposizione e dimostrandole un affetto immenso.

Bellissima è stata la reazione di Soleil che ha pronunciato un “Grazie, ti voglio bene” estremamente tenero nei suoi confronti.

