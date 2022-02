GF Vip, Soleil sta male nella notte: preoccupazione per quella scena. Come sta ora

Al GF Vip molti telespettatori hanno notato che Soleil sta male, ha la nausea e passa molto tempo a letto: ecco che cosa sta succedendo

I telespettatori del GF Vip sono sempre più preoccupati per Soleil, che sta male nella notte e sembra non riuscire a riprendere la sua consueta carica. Ma cosa starà mai succedendo all’ex corteggiatrice di U&D? E, soprattutto, come sta ora?

LEGGI ANCHE :– GF Vip, Sophie sta male? La preoccupazione dei fan dopo la frase di Delia sul suo aspetto fisico

Al GF Vip, Soleil sta palesemente male, al punto da far preoccupare i telespettatori del programma per via delle sue nausee notturne. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;

GF Vip, Soleil sta male nella notte: ecco cosa è successo

Andiamo con ordine. Da qualche tempo, molti telespettatori del GF Vip hanno notato che Soleil sta piuttosto male. La concorrente si alza spesso nella notte con la nausea addosso, in uno stato che li sta facendo preoccupare tantissimo. Anche perché la si vede anche passare molto tempo a letto, come se avesse assunto una certa passività.

I problemi di Soleil, in realtà, sono anche di tipo fisico ma in molti stanno suggerendo che possano essere una conseguenza di quanto stia avvenendo all’interno del reality show, dato che nella casa la Sorge non è certo una figura conciliante né troppo apprezzata dai coinquilini ma è invece un personaggio decisamente divisivo.

A dirla tutta, però, diversi telespettatori stanno puntando direttamente il dito. A volte contro Alex Belli, altre contro Alfonso Signorini. L’accusa è di star rovinando fisicamente moralmente e soprattutto professionalmente Soleil, che sta molto male fisicamente soprattutto in seguito ad eventi traumatici dal punto di vista morale.

Si tratta soltanto di un momento no? Riuscirà Soleil a superare questa fase e a tornare a splendere più forte di prima?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy