Soleil Sorge, quel gesto contro Jessica Selassiè sul promo del GF Vip non è piaciuto a tutti: cosa ha fatto

Dopo la pubblicazione del video di promo del GF Vip 7 arriva un gesto di Soleil Sorge contro Jessica Selassié. Ecco che cosa ha fatto

Il GF Vip 7 comincerà a settembre ma la prima polemica è presto servito e ha visto protagoniste Soleil Sorge e Jessica Selassié. Da un lato la vincitrice morale della scorsa edizione, quella che dalla partecipazione al GF Vip 6 è uscita più forte di prima. Dall’altro la vincitrice effettiva del reality show che sembra essere stata in qualche modo ‘messa da parte’. Ma cosa avrà mai combinato Soleil nei confronti dell’ex coinquilina?

Jessica Selassié esclusa dalla clip del GF Vip 7: il gesto di Soleil Sorge

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi giorni, Mediaset ha cominciato a trasmettere due clip promozionali del Grande Fratello Vip 7. Nella prima si vedono il conduttore, Alfonso Signorini, e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Nel secondo video, invece, c’è una carrellata di molti concorrenti dello scorso anno. Ma non di tutti.

Tra loro manca proprio Jessica Selassié (che compare solo per un breve attimo mentre è inquadrata sua sorella Lulù), vincitrice dell’edizione 2021-2022 del reality show. C’è invece Soleil Sorge che, addirittura, compare per prima, quasi a voler essere messa in evidenza.

Una sovraesposizione, quella di Soleil, graditissima dai suoi fan ma non certo apprezzata dai follower della princess. Specie dopo che sui social è successo qualcosa di diverso.

Commentato il video promozionale, infatti, un utente ha commentato su Twitter scrivendo “Il fatto che non abbiano messo la vincitrice nella clip, Mioddio la pipì sotto“. Nulla di strano, se non fosse che tra i like comparsi sotto il cinguettio ci sia anche quello del profilo ufficiale di Soleil.

Un gesto da alcuni considerati di cattivo gusto ma che sembra essere appunto una frecciatina lanciata dalla Sorge nei confronti di Jessica Selassié. Sarà davvero così?

