GF VIP, il prezioso regalo di Soleil per Sophie: cosa le ha lasciato prima di uscire dalla casa

Al GF Vip, Sophie Codegoni mostra il regalo ricevuto da Soleil Sorge prima dell'eliminazione dal reality show: ecco di cosa si tratta.

Con l’uscita a sorpresa di Soleil Sorge dalla casa del GF Vip dopo l’eliminazione dell’ultima puntata, Sophie Codegoni ha rivelato di aver ricevuto un bellissimo regalo da parte della biondina nordamericana. Ma cosa avrà mai lasciato Stasi all’ex tronista di Uomini e Donne?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Soleil spunta sui social dopo l’eliminazione: cosa ha affermato sulla casa e su chi è rimasto

Sophie Codegoni rivela di aver ricevuto un regalo da Soleil prima che quest’ultima uscisse dalla casa del GF Vip. Di cosa si tratterà mai? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Soleil ha fatto un regalo a Sophie prima dell’eliminazione dal GF Vip

Andiamo con ordine. Molti telespettatori del GF Vip si sono accorti che al dito della Codegoni è comparso un nuovo anello. C’è chi lo ha individuato come appartenente a Soleil, tant’è che la stessa Sophie ha poi raccontato a Manila che si tratta proprio di un regalo della Sorge.

“Questo me l’ha lasciato Sole prima di uscire“, ha detto tristissima Sophie alla coinquilina, mostrandole l’anello. La Nazzaro ha tentato di stemperare, ma confermando: “è uno dei tanti anelli che aveva in giro“.

La Codegoni tristissima per la partenza di Soleil

La verità, secondo tantissimi telespettatori, è che Sophie stia sentendo particolarmente la mancanza di Soleil. Le due, specie dopo l’uscita di Alessandro Basciano, si erano particolarmente avvicinate, tanto da aver fatto diffondere in rete l’hashtag #solphie. La riprova di tutto questo starebbe nel fatto che Soleil è sempre sulla bocca dell’ex tronista, che non fa che nominarla in continuazione. Quasi a volerla rievocare.

C’è chi giura di non aver mai visto la Codegoni così giù di corda come dopo l’eliminazione della Sorge, tant’è che il regalo di Soleil è ormai visto come qualcosa dal quale difficilmente Sophie si staccherà mai.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy