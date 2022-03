GF Vip, momento saffico tra Soleil e Sophie: cosa è successo stanotte dopo la puntata

Al GF Vip in molti hanno notato un certo magnetismo saffico tra Sophie e Soleil, che in più di un momento ha fatto impazzire i telespettatori

GF VIP: il momento saffico tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni

Andiamo con ordine. Ad un certo punto, dopo la puntata, Sophie ha cominciato a dire a Soleil delle frasi da un certo retrogusto saffico: “C’è una mia amica che penso che abbia il sedere più bello che io abbia mai visto… ma una roba…”

A quel punto, la Sorge ha rimarcato: “Ho visto dei c..i pazzeschi con tanto di seno… Personalmente, se devo guardare una donna, nella forma femminile il c..o secondo me è fondamentale. Ma anche nell’uomo, eh“.

“Io guardo i c..i di tutti, so tutti i vostri“, ha poi precisato la Codegoni.

Soleil, la Codegoni e il discorso sul seno rifatto

Ma non è finita lì. Sophie e Soleil hanno continuato il loro discorso dal tono saffico spostando l’attenzione ciascuna al seno dell’altra.

La Codegoni ha fatto degli apprezzamenti su quello di Soleil: “L’ho sempre detto, amo il seno come il tuo. Lo avessi avuto come il vostro non lo avrei mai rifatto“. Poi, Sophie ha mostrato il lavoro del chirurgo e anche Soleil ha fatto vedere la scollatura alla coinquilina, parlando delle sue dimensioni e della volontà di non rifarselo.

“È bello, ti sta proprio bene“, ha concluso Sophie.

GF Vip: magnetismo saffico tra Soleil e Sophie?

Tra le due, però, sembra esserci davvero un qualche tipo di magnetismo saffico: prima di andare a letto, Soleil e Sophie si sono rincorse e abbracciate per andare a fumare insieme.

Poi, quando la Sorge ha portato le sigarette alla coinquilina, le ha chiesto: “Dimmi quanto mi ami“. E Sophie ha risposto: “Tanto“.

