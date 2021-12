GF Vip, Soleil si sente male nella notte: cosa c’entra Alex Belli con il malore

Al GF Vip, Soleil si sente male nella notte... problemi di salute o sofferenza per colpa di Alex Belli? Quale sarà la verità?

Al GF Vip, Soleil Sorge si sente male nella notte: un brutto momento senza alcun dubbio, ma in molti stanno vociferando che i suoi non siano problemi di salute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si trova in quello stato per colpa di Alex Belli? Qual è la verità?

GF Vip: i telespettatori discutono su Soleil che si sente male nella notte: si tratta di problemi di salute o di sofferenze dovute all'uscita di Alex Belli dalla casa?

GF Vip: Soleil si sente male nella notte, ecco come sta

Partiamo dal principio. Nella notte, al Grande Fratello Vip, Soleil si è isolata dal resto del gruppo in preda ad un forte mal di stomaco. Non è quindi rimasta insieme agli altri ed è andata a buttarsi sul letto, dove è rimasta moltissimo tempo.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che ad un certo punto è arrivato Biagio D’Anelli, con il quale ha parlato di Alex Belli, piangendo e singhiozzando.

Mal di stomaco, quindi? O mal di Alex Belli? Qual è la soluzione giusta?

In molti hanno commentato lo stato fisico e morale di Soleil, parlando di lei come una persona che si sente molto male, ma che soprattutto soffre per amore o comunque per il fatto che Alex Belli abbia lasciato il reality show di casa Mediaset.

Se molti riconoscono in quei sintomi quelli del ‘mal d’amore’, non manca però chi sottolinea che non è la prima volta che la Sorge sta così. Anche quando c’era Alex Belli in casa, infatti, più volte ‘Stasi’ si è sentita male, isolandosi come nella notte dal resto del gruppo.

