GF Vip, Soleil prende in giro Katia: Ricciarelli furiosa e Soleil reagisce così alle sue spalle

Al Grande Fratello Vip va in scena un momento esilarante nel quale Soleil Sorge prende in giro Katia Ricciarelli: ecco che cosa è successo

Al Grande Fratello Vip va in scena un siparietto molto divertente e addirittura un momento in cui Soleil prende in giro Katia Ricciarelli. Ma cosa sarà mai successo tra le due concorrenti del reality show di casa Mediaset? E perché mai le scene stanno facendo oltremodo impazzire i fan al punto di diventare immediatamente virali tra i telespettatori del programma?

GF Vip: Soleil prende in giro Katia Ricciarelli alle sue spalle

Andiamo con ordine. Nella casa del GF Vip, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stavano scherzando allegramente sotto la doccia, facendosi degli scherzi a vicenda in un momento chiassoso che ha fatto arrabbiare Katia.

“No, ragazzi, mi avete delusa – ha esordito la Ricciarelli – ci si può divertire senza degenerare”.

Soleil, quindi, l’ha abbracciata dandole ragione e allontanandola dagli altri due coinquilini. Ma il bello è avvenuto subito dopo. L’ex corteggiatrice di U&D si è messa subito alle spalle della soprano, che ha continuato la paternale nei confronti di Sophie e Alessandro dicendo in tono solenne: “quando si degenera dà fastidio anche a coloro che a casa vi vedono, credetemi…”

Soleil, alle spalle di Katia, ha esclamato “voi non avete limiti!”, ma al contempo ha cominciato a prendere in giro Katia Ricciarelli (non vista) con gesti e smorfie buffe.

Soleil alle spalle della Ricciarelli: “io ho iniziato il divertimento”

“Ma se è Soleil che ha cominciato”, ha quindi esclamato Sophie. “Io ho iniziato il divertimento – ha ribattuto Soleil – voi avete degenerato”.

Nel frattempo, però, il video in cui Soleil prende in giro Katia Ricciarelli al GF Vip ha subito fatto il giro del web, dove diversi telespettatori la stanno esaltando, cavalcando l’astio contro la soprano. Altri fan, invece, hanno denigrato l’atteggiamento della Sorge. Voi da quale parte state?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy