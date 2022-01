GF VIP, Soleil e Manila mettono in imbarazzo Jessica: prima il seno e poi il dubbio su chi la possa sposare

I telespettatori del GF Vip si indignano per le frecciatine di Soleil e Manila sul seno di Jessica Selassié e su chi potrebbe sposarla

Al GF Vip hanno fatto indignare molto i fan di Jessica i commenti che Soleil e Manila Nazzaro hanno fatto sulla princess, presa in giro sul suo seno e su chi potrebbe sposarla. Ma cosa avranno mai detto le due concorrenti del reality show per fare arrabbiare i telespettatori?

LEGGI ANCHE:– GF VIP, Jessica stuzzica Barù con il massaggio: cosa gli chiede di non fare

I commenti di Manila Nazzaro e Soleil Sorge su Jessica Selassié non sono piaciuti affatto ai telespettatori del GF Vip, che sul web hanno risposto indignati. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Andiamo con ordine. Mentre parlavano con gli altri concorrenti del GF Vip, Soleil è uscita con un “Amore a me mi sposerebbero tutti”. “Anche a me”, ha subito fatto eco Jessica, alla quale Soleil ha risposto con un malizioso “Non lo so…”

“Carina”, ha ribattuto sarcasticamente la princess alla Sorge, che le ha replicato con un “Sono solo sincera…”.

“Vedrai che avrò la fila per quelli che mi vorrebbero sposare”, ha concluso Jessica in risposta a Soleil anche se un altro commento velenoso è arrivato da Manila Nazzaro.

A tavola con gli altri, Manila ha parlato del fatto che Basciano apprezzi particolarmente il seno rifatto e, in questo contesto, ha lanciato una frecciatina alla Selassié: “Jessica ce l’ha vero. E infatti non ce l’ha. Amore non ti preoccupare, io l’ho rifatto a trent’anni”.

“Si può anche non rifare”, ha detto in tutta risposta Sophie. E Manila ha continuato, rivolgendosi a Jessica: “Io Soleil non la vedrei con un seno… io ce l’avevo come te. Quasi niente. Poi dopo l’allattamento del primo figlio era scomparso”.

In ogni caso, i telespettatori non hanno apprezzato affatto le offese della Nazzaro e di Soleil nei confronti della Selassié, rispondendo indignati sui social network… voi come la pensate?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy