GF Vip, Soleil e un’altra frase infelice su Gianmaria? Cosa ha detto nella notte dopo una discussione con lui

GF Vip: Soleil fa l’ennesima uscita infelice nei confronti di Gianmaria. I fan di Antinolfi protestano e chiedono provvedimenti verso di lei

Il rapporto tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, rispolverato nella casa del Grande Fratello Vip, non è certo dei più sereni. Ma quello che in molti hanno notato dopo l’ultima puntata è stata una frase infelice (l’ennesima) che l’ex corteggiatrice ha pronunciato nei confronti dell’imprenditore napoletano. Cosa avrà mai detto stavolta? E le sue parole porteranno a prendere provvedimenti nei suoi confronti?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Alex Belli: matrimonio aperto con Delia? Il dettaglio su Temptation Island fa infuriare i fan

Al GF Vip, Soleil pronuncia l’ennesima frase infelice nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Parte del pubblico chiede provvedimenti verso di lei. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Soleil Sorge e l’ennesima frase infelice su Gianmaria Antinolfi

Andiamo con ordine. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, Alex Belli e Sophie Codegoni si sono trattenuti un po’ a (s)parlare di Gianmaria Antinolfi, facendo quattro chiacchiere.

La più accesa di tutte è stata Soleil, che lo ha attaccato moltissimo dal punto di vista personale, rivelando che Antinolfi “compra cose in outlet e poi le regala facendole passare per costose”.

In ogni caso, a finire sotto accusa, è stata una sua frase, accompagnata dal gesto esplicito: “A Gianmaria manca qualche rotella, o c’è qualcosa che non va”. Un’esclamazione infelice che per tanti fan rappresenta l’ennesima caduta di stile di Soleil. C’è addirittura chi chiede provvedimenti…

Sophie Codegoni: atteggiamento ambiguo verso Gianmaria?

A parte Soleil, in molti hanno fatto notare la doppiezza dell’atteggiamento della Codegoni, che prima passa il suo tempo a scambiarsi baci ed effusioni con Antinolfi stesso, salvo poi parlarne alle spalle nel momento in cui c’è da fare comunella con Alex e Soleil (e anche con lei, il bacio non è mancato).

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset