GF Vip, Soleil gelosa di Alex? Lei vuole lo stesso rapporto di prima: cosa è successo nella sauna tra i due

Al GF Vip in molti hanno notato che Soleil è gelosa di Alex Belli: ecco che cosa ha detto in sauna all'attore.

Molti telespettatori del GF Vip hanno notato che dopo il secondo ingresso di Alex Belli nella casa, Soleil Sorge continua ad essere gelosa di lui. Le parole che l’ex corteggiatrice di U&D ha pronunciato nei confronti del compagno di Delia Duran, d’altronde, sembrano non lasciare spazio a dubbi. Ma cosa sarà mai successo?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, Soleil prende in giro Alex e Delia: cosa fa con Alessandro mentre loro litigano in sauna

Al GF Vip in molti hanno notato che Soleil è ancora molto gelosa di Alex Belli, tanto da aver chiesto l’attore di mantenere il loro stesso rapporto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Soleil gelosa di Alex Belli chiede all’attore di riprendere il loro rapporto

Andiamo con ordine. In sauna, Soleil ha parlato chiaramente con Alex Belli e, pur mostrandosi un po’ gelosa, si è resa autrice di un discorso decisamente condivisibile: “Il nostro rapporto non può essere quello di prima, mi faccio da parte. Tutto quello che eri, secondo me, andrebbe mantenuto nello stesso modo. Le cose nella vita vanno risolte realmente e non sviate, incastrate e incespugliate“.

“Il mio rapporto e quello che ho nei tuoi confronti non è totalmente invariato, fidati“, le ha risposto Alex, causandone subito la reazione.

“Ti vedo che tu con me ti freni costantemente soprattutto quando c’è Delia – ha ribattuto Soleil – Ci sta ma è falso perchè davanti alla persona che amo voglio essere la stessa che sono quando non c’è davanti. Questa è la verità e la coerenza dell’essere“.

A Soleil non è andato nemmeno giù che lo stesso Alex ripeta sempre di voler tutelare Delia, tanto che in molti credo che la Sorge abbia cominciato a sospettare che la loro sia tutta una recita e che per questo giochi a fare la gelosa. Quale sarà la verità?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy