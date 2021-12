GF Vip, Soleil distrugge Alex e il suo matrimonio: il ‘bacio di Giuda’ lo smaschera?

In seguito alla decisione di Alex Belli di lasciare il GF Vip, è partito un furioso litigio tra lui e Soleil. Ecco che cosa è scattato

Al Grande Fratello Vip, nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre, abbiamo assistito a un nuovo litigio tra Alex Belli e Soleil Sorge, nel quale l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne e l’attore se le sono dette di santa ragione tra un “bacio di Giuda” e riferimenti poco velati al matrimonio di lui,

Il litigio tra Soleil e Alex Belli al GF Vip: “Falso come te”

Al GF Vip, Soleil e Alex Belli si sono scambiati un “Bacio di Giuda artistico” in giardino, al termine del quale lei gli ha detto: “Lo senti questo? È falso come sei stato tu con me fino adesso“.

Lei si è poi allontanata di corsa e tra una cosa e l’altra i due hanno cominciato a litigare. Soleil ha rinfacciato ad Alex di non essere stato chiaro con lei in merito alla decisione di lasciare il GF Vip stasera. A lei lo ha detto solo stamattina, mentre agli autori Alex lo ha comunicato già sabato scorso.

Lui poi, l’ha avvinghiata, provando a trattenerla, ma lei con area un po’ solenne e un po’ volta a prenderlo in giro ha continuato: “Lasciami, per cortesia. Mi dispiace, ma non credo più a tutto questo, puoi continuare a dirmi quello che vuoi, ma te ne puoi andare anche affan…o per me”.

Alex alla Sorge: “Non sto giocando con nessuno, pensi che sia felice di uscire?”

Di fronte al suo litigio con Soleil, Alex Belli ha provato a opporre le sue ragioni: “Cerca di comprendere le mie priorità! Io ce li ho i problemi, altro che stare qua dentro! Pensi che io sia felice ad uscire di qui? Pensi che io stia bene a non vederti? Io ho dei problemi, non sto giocando con nessuno”. Da lì, lui si è lasciato andare a una serie di accuse alla Sorge: “Non hai la minima considerazione di ciò che una persona ha dentro il proprio cuore. Cosa ca..o hai nel tuo cuore? Tutti pensano che sei una st…a, sei una bambina con un cuore pazzesco ma fai vedere solo che sei una st…a”.

La replica di lei è stata chiara: “Sei un fake”. Dopo questo litigio, cosa accadrà stasera nella prossima puntata del GF Vip?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset