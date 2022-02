GF VIP, la confessione piccante di Soleil subito dopo l’uscita di Alex Belli: cosa ha svelato a Nathalie

Al GF Vip, Soleil fa una confessione piccante a Nathalie Caldonazzo dopo il bacio con Delia Duran e l'uscita di Alex Belli.

Il bacio che Delia Duran e Soleil Sorge si sono scambiate nella casa del GF Vip ha causato una confessione piccante da parte della stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sole ha infatti fatto una rivelazione che ha spiazzato i coinquilini e anche i telespettatori. Ma cosa avrà mai detto?

Dopo il bacio con Delia Duran, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confessione piccante sulla questione. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy;

GF Vip: la confessione piccante di Soleil dopo il bacio con Delia

Andiamo con ordine. Il bacio che Delia Duran e Soleil Sorge si sono scambiate nella casa del GF vip è servito a stemperare la tensione tra le due, tanto è vero che la stessa modella sudamericana ha ammesso di averlo trovato piacevole. “Sto molto bene adesso, sono in pace, anche con lei. Non mi sono pentita per il bacio. È stato un modo per eliminare anche le negatività. E poi mi è anche piaciuto“, ha difatti confessato Delia.

La questione è tornata fuori dopo l’abbandono della casa da parte di Alex Belli, quando Soleil è stata in qualche modo interrogata sulla questione da Nathalie Caldonazzo, lasciandosi andare ad una confessione hot.

Quando la Caldonazzo ha chiesto all’influencer italo-americana: “Hai mai baciato una donna?”, la risposta di Soleil è stata: “Ah certo, in realtà forse il mio primo bacio è stato con una donna…”

Inutile dire che la clip nella quale Soleil fa questa inaspettata rivelazione ha subito fatto il giro del web, stuzzicando la fantasia dei telespettatori. E molti già si chiedono se tra lei e Delia ci sarà anche il bis…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy