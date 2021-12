GF Vip, Soleil bestemmia nella notte? Filippo Nardi attacca la concorrente e scrive alla produzione

Al GF Vip Soleil pronuncia una bestemmia in diretta? Sarà squalificata per quelle parole? Sulla questione interviene anche Filippo Nardi

Sul web, in molti hanno notato che Soleil Sorge pare aver pronunciato una bestemmia al GF Vip. Tra chi la protegge e chi invece la attacca chiedendone l’eliminazione, sulla faccenda è intervenuto anche un ex concorrente del reality show: Filippo Nardi. Ma cosa starà mai succedendo?

Al GF Vip Soleil ha pronunciato quella che sembra a tutti gli effetti una bestemmia. Nella notte, la concorrente ha detto alcune chiare parole in inglese. Mentre sul web impazza il dibattito, sulla questione interviene anche Filippo Nardi.

Soleil Sorge bestemmia al GF Vip?

Andiamo con ordine. Nella scena incriminata, Soleil era stesa sul futon insieme a Maria Monsè e di colpo ha pronunciato quella che sembra a tutti gli effetti una bestemmia, ovvero: “Oh, my f…ing G.d“.

Quelle parole, da molti sono state prese alla lettera, tanto che hanno chiesto subito la sua squalifica. Tanti altri hanno invece giustificato la concorrente, sostenendo che essendo lei madrelingua inglese, negli Stati Uniti il concetto di bestemmia non esiste. Un concetto, questo, che in realtà è piuttosto fumoso. Anche perché la bestemmia esiste per gran parte le confessioni cristiane, non solo cattoliche, comprese quelle che operano negli States.

Filippo Nardi sull’espressione blasfema della Sorge: ecco cosa ha detto

A riguardo è intervenuto l’ex gieffino Filippo Nardi, anche lui madrelingua inglese e squalificato dalla passata edizione del GF Vip per aver rivolto espressioni sessiste a Maria Teresa Ruta. Il dj ha riproposto un video della squalifica di Fausto Leali, scrivendo “Il regolamento è uguale per tutti”.

Come se non bastasse, ha commentato sui profili ufficiali del Grande Fratello Vip, scrivendo che quella di Soleil è a tutti gli effetti una bestemmia: “Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: ‘oh my fu..ng God!’ = ‘oh mio fo…to Dio!”. A me sembra una bestemmia (anche se detta in inglese). Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla)”.

