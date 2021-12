GF Vip, Soleil litiga con Alex e lo smaschera sul passato: la regia censura la litigata. Cosa ha svelato Soleil

Al GF Vip va in scena un litigio tra Alex Belli e Soleil: ecco cossa è successo tra le parole taglienti di lei e la censura della produzione

Al GF Vip va in scena una sorta di litigio o quanto meno una discussione tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due, che di solito vanno d’amore e d’accordo (tanto che in molti immaginano una evoluzione del loro rapporto), hanno cominciato a discutere su alcune cose che l’attore avrebbe fatto fuori dalla casa e, secondo alcuni fan, anche dentro. Che cosa sarà successo?

Al Grande Fratello Vip va in scena un litigio tra Soleil Sorge ed Alex Belli riguardo a un certo tipo di condotta non proprio trasparente portata avanti dall'attore fuori dalla casa.

GF Vip: Soleil litiga con Alex Belli riguardo alle paparazzate

Andiamo con ordine. Mentre erano in sauna, Soleil ha avviato una discussione con Alex Belli, poi sfociata in un mezzo litigio.

“Parlando con amici che si occupano di queste cose e di gossip – ha detto la ragazza – so benissimo che tu e Delia eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme a una donna. Ed entrambi eravate a conoscenza della cosa. Non voglio tirare su questa cosa, ma eravate in quella situazione, una situazione di teatrino, di gossip”.

Alex ha cominciato a dire di no, ma poco dopo il Grande Fratello ha eliminato l’audio della conversazione, censurando di fatto l’episodio.

Cosa ci rivela la discussione tra Stasi e Alex Belli?

Inutile dire che molti fan hanno preso le parole di Soleil durante il litigio con Alex Belli come un’ennesima prova che anche le travagliate vicende del rapporto tra l’attore, la moglie e l’ex corteggiatrice possano essere una sorta di orchestrazione o, per usare le espressioni della Sorge, di “teatrino”.

Cosa si saranno mai detti durante quella accesa discussione in sauna? E cosa cambierà adesso?

