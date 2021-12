GF Vip, Soleil e Alessandro nella notte: quella mano birichina e come ha reagito la Sorge

Al GF Vip, Alessandro Basciano passa la notte accanto a Soleil Sorge ma allunga un po' troppo la mano. Ecco cosa è successo a letto tra i due

Al Grande Fratello Vip sta facendo discutere quello che è avvenuto nella notte tra Alessandro Basciano e Soleil Sorge: a letto, lui ha allungato un po’ troppo la mano… Cosa sarà mai successo?

Al GF Vip, Alessandro Basciano passa la notte accanto a Soleil, allungando un po’ troppo la mano. Ma cosa sarà mai successo a letto tra i due? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Alessandro Basciano allunga la mano mentre è a letto con Soleil

Andiamo con ordine. Nella notte, al GF Vip, Alessandro Basciano è andato a dormire accanto a Soleil. Fin qui nulla di male, se non fosse che l’ex single di Temptation Island ha allungato la mano sul lato B della Sorge, dicendole: “ti ho toccato il c..o e non te ne sei accorta”.

Soleil, poi, è uscita per un attimo dalle coperte, dandogli uno schiaffo sulla mano e dicendogli: “non me ne sono resa conto”.

“Apprezza la sincerità”, ha ribattuto Alessandro. E Soleil a quel punto gli ha chiesto: “Avresti disprezzato un massaggio?”

La risposta ha stupito in molti: “da te no, non è una scommessa è una promessa”.

I social contro Basciano: “cringe” e “scurrile”

Passato l’episodio, però, in molti hanno notato anche che, in sauna con Giacomo Urtis, Alessandro Basciano ha parlato di un suo abbraccio con Soleil con termini per nulla delicati. Un momento cringe, ha detto qualcuno. Estremamente scurrile, secondo altri.

“Lei si è aggrappata a me – ha raccontato il nuovo concorrente al chirurgo estetico – ha messo la testa su di me. Io l’ho abbracciata ma c’avevo tutto il tempo la mano sul suo c..o”.

