GF Vip, Soleil su Aldo: ‘Mi fa ca..re’. Cosa ha fatto scattare il commento di Stasi su Montano

Soleil fa un commento cattivo su Aldo Montano: le sue parole finiscono nell'occhio del ciclone. Ecco che cosa ha detto sull’ex schermidore

In questa giornata post-puntata, al Grande Fratello Vip va in scena un momento che sta facendo discutere tantissimo il web: Soleil Sorge ha fatto alcune affermazioni non proprio carine su Aldo Montano. Ma cosa avrà mai detto Stasi? E come mai il web ne sta parlando così tanto?

Soleil Sorge fa un commento di cattivo apprezzamento nei confronti di Aldo Montano: le sue parole sono state subito prese di mira dai telespettatori, che sul web non hanno perso l'occasione per attaccarla.

Andiamo con ordine. Parlando delle nomination viste nell’ultima puntata del reality show di casa Mediaset, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil ‘Stasi’ Sorge hanno fatto alcuni commenti sui coinquilini e, in particolare, sull’inattaccabile Aldo Montano, che è uscito indenne anche da questa serata.

“Quanto vorrebbero essere nominate” ha esclamato ad un certo punto Soleil riferendosi ad altre coinquiline. E poi ha rincarato la dose dicendo: “io mai sarei stata cotta da Aldo… mi fa ca..re”.

Parole non certo gentili nei confronti dell’ex schermidore, un personaggio che raccoglie consensi tra tutto il pubblico e anche all’interno della stessa casa.

Stasi attaccata sul web per le sue parole sull’ex schermidore

Non a caso, sul web è subito scoppiata la polemica per i toni utilizzati ancora una volta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il commento ‘cattivo’ nei confronti di Aldo è finito immediatamente nel mirino dei suoi haters soprattutto in virtù del modo in cui è stato fatto, più che per l’effettivo apprezzamento dei telespettatori per il bel Montano.

Qualcuno si è addirittura spinto a chiedersi cosa sarebbe successo se il tutto fosse accaduto a parti invertite e quel commento lo avesse fatto Aldo su Soleil. Di sicuro le polemiche sarebbero state molte di più… Quel che è sicuro è che Stasi ne esce con le ossa rotte, almeno a giudicare dal tono dei commenti comparsi su Twitter.

Soltanto haters? O c’è qualcosa di più? Qual è la verità?

