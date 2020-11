GF Vip, associazione delle persone con sindrome di Down chiede provvedimenti contro Selvaggia Roma

Selvaggia Roma è appena entrata nella casa del GF Vip ma ha già scatenato un polverone: ecco la denuncia dell’associazione a tutela delle persone con sindrome di Down.

Selvaggia Roma è nella casa del Grande Fratello Vip soltanto da pochi giorni, ma è riuscita già a far parlare di sé per colpa di uno scivolone subito in grado di causare le rimostranze di un’associazione che si occupa dei diritti delle persone con sindrome di Down. Ma cosa avrà mai combinato l’ex concorrente di Temptation Island?

Al GF Vip Selvaggia rischia già provvedimenti?

Andiamo con ordine. Ad un certo punto, durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli, Selvaggia Roma si è lasciata sfuggire una frase non proprio felicissima: “non voglio nemmeno passare come mongoloide”. Una parola dispregiativa che è stata subito causa di proteste sul web…

Ad intervenire immediatamente è stata l’associazione CoorDown, la principale Onlus italiana che promuove e tutela i diritti delle persone con sindrome di Down. Il sodalizio, che si batte contro la discriminazione e il pregiudizio non ha infatti tardato a denunciare le parole di Selvaggia Roma, taggando nel proprio post anche Alfonso Signorini.

L’associazione Coor Down chiede provvedimenti contro Selvaggia Roma

“Al Grande Fratello di nuovo viene usata la parola ‘mongoloide’ con intento spregiativo e offensivo per le persone con sindrome di Down – ha scritto CoorDown in un tweet – Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!”

Di sicuro, dopo la denuncia dell’associazione che tutela le persone con sindrome di Down, l’atteggiamento e le parole di Selvaggia Roma non passeranno certo inosservati. A Selvaggia toccherà una fine simile a quella di Stefano Bettarini? Anche lei sarà eliminata dal Grande Fratello Vip dopo soli pochi giorni dal suo ingresso nel reality?

Al @GrandeFratello di nuovo viene usata la parola "mongoloide" con intento spregiativo e offensivo per le persone con #sindromediDown Chiediamo provvedimenti verso la concorrente. Basta insulti e linguaggio discriminatorio!#gfvip @alfosignorini pic.twitter.com/0zma9wQpQj — CoorDown (@coordown) November 15, 2020

