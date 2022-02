Sanremo 2022, Alex Belli e il commento alla canzone di Ditonellapiaga e Donatella Rettore

La chimica artistica decantata da Alex Belli al Gf Vip è arrivata fino a Sanremo 2022. Tutta colpa della canzone di Donatella Rettore e Ditonellapiaga.

Il duo infatti, si è presentato sul palco di Sanremo con una canzone ritmata e che ripete spesse volte la parola “chimica”. Poteva forse Alex Belli soprassedere? Certo che no.

Alex Belli è anche volato a Sanremo per un evento in un noto locale della zona, il “man” ha voluto lasciare il suo segno anche nella settimana del Festival, non sia mai che il pubblico si dimentichi di lui.

La chimica artistica arriva fino a Sanremo 2022

In questi mesi di Grande Fratello, che si concluderà a metà marzo 2022, l’attore ha fatto della “chimica artistica” la sua bandiera e ci ha tenuto a ritwittare l’esibizione di Donatella Rettore e Ditonellapiaga per ricordare al mondo – per l’ennesima volta – la sua chimica artistica con Soleil Sorge.

Chissà come reagirà Delia Duran, che sulla carta avrebbe deciso di lasciare suo marito anche per i suoi continui tweet e riferimenti a Soleil. La saga continua, fuori e dentro la casa del GF Vip.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy