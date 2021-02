Samantha De Grenet deve aver completamente dimenticato la presenza delle telecamere al GF VIP tanto da raccontare ai compagni di reality di un episodio piuttosto personale avvenuto a L’Isola dei Famosi costringendo la regia a censurare le sue parole per non urtare la sensibilità degli spettatori.

Si tratta di un problemino intimo che la bella showgirl aveva già spifferato a Tommaso Zorzi che l’ha così riassunto:

“Ragazzi, l’altro giorno la Samy mi fa: Sai avevamo solo un secchio per fare i nostri bisogni. Mica uno a testa, uno solo per tutti quanti. Dovevi quindi sperare che gli altri non avessero problemi grossi o era un macello. Era tutto così difficile , immagina aprire un secchio e trovare i ricordini degli altri”.

Fino a qui tutto bene, ma quando la De Grenet è scesa ancor più nei particolari, la regia si è vista costretta a staccare sul giardino.

“Il peggio è arrivato quando sono stata 5 giorni senza fare nulla. Sono dovuta andare dal medico che mi ha fatto una peretta. Nulla, non ha funzionato e quindi sono tornata, me ne ha fatta un’altra e mi ha detto che se non avesse fatto effetto sarei dovuta tornare con urgenza. Niente, anche la seconda va a vuoto. Quindi cosa faccio? Torno dal dottore, che tra l’altro era un bell’uomo, tutto educato, carino, signorile e gli dico che continuavo a non andare in bagno. Lui mi guarda serio e mi dice di dovermi fare la manovra! Cos’è la manovra? Quando infili la mano e tratratrac tiri fuori la…”