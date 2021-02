Tra Rosalinda, Zenga e Zelletta si stanno verificando dinamiche strane e sfuggenti: esiste un triangolo amoroso per il momento ancora platonico? Cosa svela Giulia

Di recente Rosalinda ha scritto un dolcissimo bigliettino a Zenga per dirgli quanto fosse speciale dopo aver visto il difficile confronto con il padre.

Rosalinda e Zenga o Zelletta? Chi preferisce dei due?

Intanto con Zelletta l’attrice ha intrecciato un bel rapporto basato su una grande sintonia… In casa e fuori ci si chiede se i tre siano (ancora inconsapevolmente) pronti a un triangolo amoroso.

Leggi anche: — GF Vip, la gelosia di Pierpaolo su Zenga: cosa svela Giulia Salemi sulla battuta sexy su Andrea

Giulia, che con la Cannavò ha stretto una bella amicizia e pare essere tra le sue confidenti preferite, avrebbe fatto capire nella notte che Adua propenderebbe per Zelletta nonostante fuori abbia un fidanzato che la aspetti.

Teatrino Zenga-Rosa

nel mentre Giulia: io so a chi appartiene il cuore di Rosy (Guarda Crocc) Zellè…non posso dirlo



Alexa plays "a me Zelletta piace" by Rosalinda

😂✈️#zelinda #prelemi #tzvip #rosiners #gfvip pic.twitter.com/R2R4TMSMpc — MA Rosy & Crocc? Croccantini #stanaccount (@Linda07861689) February 4, 2021

Giulia svela qualche dettaglio su Rosalinda e Zelletta

“Io so a chi appartiene il cuore di Rosy” ha rivelato nella notte la Salemi mentre con gli altri concorrenti era in giardino a cantare prendendo in giro la giovane e Zenga. Nella confusione si sente un “Zellé” e poi “Non posso dirlo”.

Rosalinda e Zelletta continuano a stuzzicarsi tanto da bagnarsi a vicenda con l’acqua in bagno mentre Samantha De Grenet tentava invano di dare una pulita ai pavimenti, mentre Zenga ha confessato che la ragazza sarebbe il suo tipo di donna ideale.

Insomma, c’è della passione con entrambi da parte dell’attrice, ma Giuliano, il fidanzato, come starà prendendo gli ultimi atteggiamenti della concorrente?

Foto per gentile concessione di Ufficio Stampa Endemol Shine Italy