Al Gf Vip Carlotta ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Nello: non è mancato il trash durante la puntata. Ci è scappata la bestemmia?

GF Vip, proposta di matrimonio “imbarazzante” per Carlotta

Non c’è GF Vip che non si rispetti se almeno in ogni edizione gli autori non organizzano una proposta di matrimonio: in questa stagione è toccato a Carlotta Dell’Isola, influencer di Anzio che abbiamo già conosciuto a Temptation Island 2020. Il fidanzato Nello si è presentato vestito di tutto punto e circondato da fiori e palloncini a forma di cuore, sfoggiando un anello a cui la concorrente del reality non ha saputo dire di no…

Nello era visibilmente nervoso di fronte a quella che presto diventerà sua moglie, ma è riuscito – non senza difficoltà – a esprimerle tutto il suo amore dopo anni insieme:

“Lo sai che ti stimo e per questo ti volevo dire che voglio che sei la donna della mia vita. Scusa, sono emozionatissimo. E comunque dici sempre che non ti faccio le sorprese e guarda che sorpresa che ti ho fatto? Ora qua, davanti a tutti e davanti ad Alfonso, ti chiedo se mi vuoi sposare”

La risposta è stata ovviamente positiva, d’altronde Carlotta, che non ha mai fatto mistero di volersi sposare, ha ammesso di aver già pensato a tutto per le nozze!

Durante la proposta, però, qualcosa è andato storto e Nello – stando ad un video del momento incriminato che sta rimbalzando sui social – avrebbe pronunciato una imprecazione che a molti spettatori è suonata come una bestemmia.

I commenti sui social sono più o meno tutti della stessa natura: la proposta con tanto di oscenità romanesche ha suscitato grande imbarazzo tra gli spettatori: