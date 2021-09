GF Vip, la preghiera alla Luna di Jo Squillo: la strana situazione che coinvolge tutti i concorrenti

Al GF Vip, Jo Squillo riunisce tutti i coinquilini e dedica una “preghiera alla luna” in una scena surreale paratasi di fronte ai telespettatori.

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento davvero particolare, con tutti i coinquilini della casa più spiata d’Italia riuniti insieme, attorno a Jo Squillo che stava recitando una preghiera alla luna. La situazione, per certi versi meravigliosa ma per alcuni tratti decisamente surreale, ha incuriosito tutti. Ma cosa sarà avvenuto nella casa?

LEGGI ANCHE:– Francesca Cipriani scoppia in lacrime: ‘poteva essere viva’. Il toccante discorso guardando la luna che commuove tutti

Jo Squillo dedica una “preghiera alla luna” e coinvolge tutti i coinquilini: un momento di raccoglimento davvero curioso all’interno della casa del GF Vip. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: la preghiera alla luna di Jo Squillo

Andiamo con ordine. Nell’ammirare la splendida luna che illuminava la notte, fuori dalla casa del GF Vip, Jo Squillo ha riunito tutti gli altri concorrenti, per fermarsi a meditare di fronte al satellite naturale del nostro pianeta, spesso considerato una vera e propria forza in grado di infondere energia in tutti noi.

La scena che si è parata davanti ai telespettatori è stata decisamente surreale: tutti i concorrenti fermi, in cerchio, ascoltando le parole di Jo Squillo e fissando contemporaneamente la luna…

Le parole di Jo Squillo e della sua preghiera alla luna, però, sono veramente belle: “Una luce speciale per noi, oggi, 22 settembre. Siamo noi qui a decidere quello che è il nostro cammino. Un nostro desiderio si avveri, sia magico, potente e illuminante quanto questa luce meravigliosa. Grazie alla luna, a voi che siete qui questa sera. Grazie a questa entità meravigliosa che ci fa sentire amati, che ci fa sentire che abbiamo tanto amore da dare. Qualsiasi cosa la supereremo con la forza, anche, di questa luna”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset