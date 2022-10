‘Cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GFvip?’, ecco cosa ha scovato il Signor Distruggere

Pamela Prati e il GF Vip: cosa prevede il suo contratto? Intanto sul web qualcuno scopre che sono scomparse le interviste inerenti a Mark Caltagirone...

La partecipazione di Pamela Prati al GF Vip è quasi passata inosservata dati gli avvenimenti turbolenti delle prime settimane: l’abbandono di Marco Bellavia ha infatti catalizzato l’attenzione ma, ora che il gioco va avanti, c’è chi comincia a fare i conti col passato recente della televisione, di cui, fino al 2019, Pamela è stata assoluta protagonista con la chiacchierata vicenda di Mark Caltagirone.

Su Twitter è così comparso un tweet del Sig. Distruggere che ha scritto: “Ma cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GF Vip? Non lo sappiamo, però dal sito Mediaset sono scomparse le puntate (la 8 e la 9) di Live Non è la D’Urso dove appunto la Prati veniva intervistata in merito al caso Mark Caltagirone. Coincidenze?”

"Ma cosa avrà ottenuto la Prati da Mediaset per accettare di andare al GFvip?" Non lo sappiamo, però dal sito Mediaset sono scomparse le puntate (la 8 e la 9) di Live Non è la D'Urso dove appunto la Prati veniva intervistata in merito al caso Mark Caltagirone. Coincidenze? pic.twitter.com/m2YA0hVoXi — Signor Distruggere (@SirDistruggere) October 9, 2022

Si tratta delle puntate andate in onda a maggio 2019, prima che la pandemia sconvolgesse gli equilibri mondiali e di conseguenza anche la televisione. Insomma, sembra passata una vita, in realtà i fatti che hanno interessato Pamela Prati appartengono a un passato ancora molto recente e su cui, inevitabilmente, si riaccendono i riflettori. Le interviste misteriosamente “scomparse” dal sito di Mediaset Infinity fanno parte di quella causa che è stata ritirata dalla stessa showgirl solo poco tempo fa.

Secondo Dagospia, tutto farebbe parte di clausole contrattuali ben definite nell’accordo che ha riportato Pamela Prati nella casa del GF Vip, dopo il suo clamoroso abbandono degli anni passati. Per partecipare nuovamente al reality, infatti, “dovrà rinunciare al contenzioso con Mediaset e Barbara D’Urso” scriveva Dagospia e le cose sembrano essere andate proprio così.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy