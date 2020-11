La contessa Patrizia De Blanck bara durante le nomination al GF Vip e lo ammette candidamente con Stefania Orlando: provvedimento in arrivo?

In questa edizione del GF Vip si stanno registrando numerose violazione del regolamento. Proprio ieri sera, Stefano Bettarini è stato squalificato dopo appena 3 giorni di permanenza nella casa per aver bestemmiato. Stessa sorte toccata a Denis Dosio, per lo stesso motivo, e a Fausto Leali per aver pronunciato frasi razziste. È andato vicino alla squalifica, ma è stato graziato, Francesco Oppini che ha usato parole forti contro Flavia Vento e Dayane Mello. Ora, ad aver infranto le regole, anche Patrizia De Blanck, che avrebbe barato durante le nomination. E a confessarlo è stata lei stessa a fine puntata.

GF Vip, Patrizia De Blanck infrange il regolamento

Ieri sera, nessun concorrente ha potuto godere dei benefici dell’immunità, quindi tutti i Vip erano nominabili. Gli autori hanno deciso di dividerli in due gruppi, uomini e donne. I primi – che potevano votare solo maschi – hanno potuto fare le nomination nel segreto del confessionale, alle seconde – costrette a scegliere tra donne – è invece toccata la nomination palese.

Alla fine, al televoto sono finiti Massimiliano Morra, che nella notte ha litigato con Tommaso Zorzi, e Stefania Orlando. Quest’ultima, tra l’altro, ha fatto incetta di nomination ricevendo il voto di Elisabetta, Adua, Dayane e Patrizia. Proprio la scelta di quest’ultima è apparsa piuttosto sospetta, soprattutto quando ha dichiarato la motivazione.

“Visto che stasera l’hanno nominata tutti la nomino pure io. Tanto uno in più o uno in meno non cambia molto” ha esclamato la contessa. Parole che hanno fatto alzare le antenne della sempre vigile Antonella Elia, che ha fatto notare che la concorrente non poteva sapere chi avrebbero votato le altre: “Si sono messe d’accordo?” ha chiesto.

La spiegazione, alla della fine del puntata GF Vip, l’ha data la stessa Patrizia De Blanck proprio a Stefania. La nobildonna – che ieri ha compiuto 80 anni – ha ammesso di aver barato. Durante la nomination ha tenuto in mano due cartoncini con la foto delle concorrenti, la sua e quella di Adua: “Volevo nominare lei ma quando ho visto che avevano nominato te…1,2,3, 4 voti…Avevo due carte”.

Insomma, una palese ammissione di violazione del regolamento: saranno presi provvedimenti nei confronti della contessa?