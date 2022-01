GF Vip, Paolo Calissano: stasera verrà mostrato il video a Davide sulla sua scomparsa? Cosa si suppone

Nella puntata del GF Vip del 3 gennaio 2022 si parlerà della morte di Paolo Calissano? Come reagirà Davide Silvestri alla notizia?

Lo scorso 30 dicembre, l’attore Paolo Calissano è stato trovato senza vita, probabilmente in seguito all’assunzione di un mix di psicofarmaci: la sua scomparsa ha colpito moltissimo i telespettatori italiani, che si domandano quali effetti possa avere la notizia sul GF Vip (e in particolare su Davide Silvestri, suo collega ai tempi di Vivere).

Nella puntata del 3 gennaio, Alfonso Signorini potrebbe svelare la morte di Paolo Calissano ai concorrenti del GF Vip. Come potrà mai reagire Davide Silvestri? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: il 3 gennaio sarà svelata la morte di Paolo Calissano?

Andiamo con ordine. Il 3 gennaio 2022, in occasione della prima puntata del GF Vip dell’anno, Alfonso Signorini potrebbe svelare la morte di Paolo Calissano ai concorrenti. In molti si stanno chiedendo come possa accadere, soprattutto in virtù del rapporto che Davide Silvestri aveva con Calissano, con il quale ha condiviso un percorso artistico ai tempi di Vivere.

Molti credono che la produzione mostrerà un video singolo, come quello proiettato l’anno scorso al GF Vip 5 in occasione della morte di Diego Armando Maradona. Qualcun altro, invece, sostiene che sarà mostrato una sorta di filmato di riepilogo che elenchi tutte le personalità scomparse nel 2021.

La domanda, però, è sempre la stessa: come reagirà Davide Silvestri?

Il dolore di Sara Ricci per la scomparsa di Calissano

Quello che sappiamo, in attesa che al GF Vip venga fatto riferimento alla morte di Paolo Calissano, è il modo in cui ha reagito un’altra protagonista di Vivere, Sara Ricci.

L’attrice ha pubblicato un video su Instagram, facendo sentire tutto il suo dolore: “Sono devastata da questa notizia, è come se perdessi una parte di me. Paolo era un collega, un compagno di lavoro e di vita e una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente. Se avessi potuto fare qualcosa di più, lo avrei fatto. Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere accanto a Paolo”.

