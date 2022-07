GF VIP, l’indizio pubblicato da Signorini si riferisce a Pamela Prati? Forse, non è proprio così

Pamela Prati entrerà nella casa della prossima edizione del GF Vip? Un post pubblicato da Alfonso Signorini sembra annunciare il suo ingresso

Con il GF Vip in arrivo a settembre, le indiscrezioni sui nuovi concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini si rincorreranno per tutta l’estate: spunta qualcosa che riguarda un personaggio estremamente sopra le righe come Pamela Prati. Sarà lei una delle prossime new entry del programma di casa Mediaset?

Pamela Prati al GF VIP? L’annuncio di Alfonso Signorini

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La prima concorrente del GF Vip ad essere ufficializzata è la rapper Chadia Rodriguez. Dopodiché Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram un indizio riguardante la seconda concorrente, ovvero la fotografia di uno smalto rosso con la didascalia “Indizio nr 2. La seconda concorrente del GF Vip lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta?”

A sentire parlare di taxi e di smalto rosso il pensiero è andato subito a Pamela Prati: l’ex primadonna del Bagaglino, infatti, uscì dal GF Vip 1 proprio chiedendo una macchina. E lo smalto rosso, a parte tutto, sembra essere un suo must.

In tanti temono che, visto il precedente, non sia una buona idea. Nella prima edizione del reality, infatti, fu squalificata per numerose infrazioni: non metteva il microfono, non andava in confessionale quando chiamata e tentò addirittura di fuggire dalla casa.

La foto dello smalto si riferisce ad Elenoire Ferruzzi?

Ad ogni modo, c’è anche chi crede che quell’immagine dello smalto e il riferimento al taxi non siano collegati a Pamela Prati, quanto piuttosto all’ingresso nella casa del GF Vip di un’altra persona.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano nelle sue Instagram Stories, con quel post Alfonso Signorini si riferisce ad Elenoire Ferruzzi, cantante, attrice e icona del mondo LGBT+ italiano. Diventata famosa per alcuni suoi tormentoni come “Vado ad ammaestrare le foche monache“, sarà dunque lei ad entrare nella casa più spiata d’Italia?

Photo Credits: Kikapress