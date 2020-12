‘Pena’, lo sfogo di Pamela Prati su Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi: cosa è successo al GF Vip

Pamela Prati si sfoga sui social dopo i racconti di Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi al GF Vip: ecco la sua reazione

Al Grande Fratello Vip si è parlato di uno dei casi più controversi del gossip italiano, ovvero Mark Caltagirone: mentre Cecilia Capriotti ne parlava con Tommaso Zorzi, però, sui social (e non solo) è arrivata la reazione di Pamela Prati. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE: — Discorsi pericolosi sul cibo tra Dayane e Rosalinda. Ecco il video di Dayane che imita una persona grassa e fa discutere

Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi: il loro racconto su Pamela Prati

Andiamo con ordine. Mentre alcuni concorrenti chiacchieravano sul divano, insieme a Tommaso Zorzi, Cecilia Capriotti ha rivelato alcune perle su Pamela Prati e Mark Caltagirone.

“A un certo punto ho capito che il caso fosse clinico e veramente grave – ha esordito la showgirl – Ho avuto sempre un bel rapporto con lei. Quando io ci sono andato a parlare ha detto: ‘Te lo giuro Cecilia, dentro il mio cuore ancora penso che Mark esista’. Allora no. Sei in una fase che non so che dire. Sono sconvolta”.

Anche Tommaso ha confermato una storia simile, raccontando di aver salutato la Prati in un ristorante dove lei era da sola, ignorata da tutti gli altri… arrivando a dire che “faceva pena“.

La Prati contro Tommaso Zorzi: la sua versione dei fatti

Questi racconti, che sembrano soltanto perle trash nella normale linea temporale della casa, hanno immediatamente avuto delle conseguenze. Anzi, Pamela Prati non è certo rimasta con le mani in mano rispetto alle parole di Tommaso Zorzi e Cecilia Capriotti…

“A Giugno del 2019 – ha esordito su Instagram postando una foto con Tommaso e raccontando la sua versione dei fatti – come da molti anni, fui invitata a Capri al Vip Champion. Io, lo dico con tutta l’umiltá del mondo, non sapevo chi fosse Tommaso Zorzi, ma non per altro, solo perché davvero non lo conoscevo. Si avvicina e ricordo come se fosse ieri che mi dice ‘Posso avere l’onore di avere una foto con te?’. Io ovviamente accetto come faccio con tutti quelli che mi chiedono una foto, ci scambio due chiacchiere e mi risiedo al mio posto, ero al tavolo con Alfonso e Valeria”.

Poi, il racconto continua: “Oggi lui e Cecilia Capriotti hanno creato una vera e propria sceneggiatura su quell’incontro […] La parola ‘pena’ mi ha ferito perché non dovrebbe essere usata da nessuna persona verso nessun individuo”.

“Sono fiduciosa e sono sicura che il tempo mi darà ragione – ha scritto ancora – ma vorrei solo capire perché queste due persone si sentono fighe nel dire che mi hanno salutato perché dovevano, che ero messa da parte da tutti in quella manifestazione, e altre cose non vere che tra l’altro sono perseguibili dalla legge. Essere personaggi forti sui social e avere tanti follower non corrisponde sicuramente ne ad essere artisti ne da loro la possibilità di trattarmi in questa maniera”.

La Prati querela Cecilia Capriotti?

Fin qui tutto regolare, se non fosse che, in una Instagram Stories, Pamela Prati aveva annunciato addirittura di voler querelare Cecilia Capriotti: “Nonostante l’egregia conduzione di Alfonso Signorini, che ha dato un orientamento al GFVip di tutela dei diritti umani, delle donne, volto ad insegnare il rispetto per l’individuo, e non me ne faccia passare una… rimango allibita che una Cecilia Capriotti (per chi non sappia chi sia è una nuova concorrente del GFVip) pensi di poter parlare in termini così bassi e diffamatori della mia persona. E mi stupisce ancora di più che non pensi che tali frasi saranno oggetto di un mio intervento legale”.

Ma non è tutto, anzi, le sue parole aprono alla possibilità di vedere la Prati in casa, magari già nella prossima puntata: “Sono pronta a dirle in faccia ciò che penso, esercitando il diritto di replica. Caro GFVip, mi auguro che anche stavolta tutelerai una persona che ha sofferto e insegnerai ai concorrenti e al pubblico che li guarda, che il rispetto per le persone, per le religioni, per il genere femminile, per il colore della pelle va messo sempre al primo posto”.

Quella volta che Cecilia incontrò Pamela Prati e capì che Mark Caltagirone era un caso clinico ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/7PdBCa2fNW — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 20, 2020

Foto: Kikapress