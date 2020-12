GF Vip, l’oroscopo di Zorzi crea scompiglio nella casa: le frasi sui concorrenti

Nella puntata di Capodanno del GF Vip arriverà anche l'Oroscopo di Tommaso Zorzi: ecco cosa ha in serbo il concorrente del reality

Il 31 dicembre andrà in onda una puntatona di capodanno del GF Vip nella quale protagonista assoluto, manco a dirlo, sarà Tommaso Zorzi: l’influencer ha messo in cantiere una lunga serie di sorprese per i telespettatori, tra le quali il suo oroscopo è attesissimo, tanto da aver già creato un po’ di scompiglio nella casa…

GF Vip: a Capodanno arriva l’Oroscopo di Tommaso Zorzi

Per la serata di capodanno, su di lui, graveranno compiti da autore, sceneggiatore, conduttore e infine concorrente del GF Vip. Ed è proprio nell’ambito di questa sua diretta speciale, che assisteremo all’oroscopo 2021 di Tommaso Zorzi.

Se vi state chiedendo cosa dirà, non temete: ha già anticipato qualche succosa notizia, a partire dal segno della Bilancia, ovvero quello di Mario Ermito. A quest’ultimo ha scritto un semplice: “Mario, ti stai sulle balle da solo… figurati a noi!”. L’Oroscopo di Tommy, infatti, sarà molto personale per i concorrenti della casa, dai quali prenderà spunto in maniera ironica per parlare poi dei segni zodiacali in generale.

Cecilia Capriotti fuori di sé per una battuta di Tommaso

Ma se Mario l’ha presa con un sorriso, non è andata così per Cecilia Capriotti, che se l’è presa a morte con Tommaso Zorzi per una battuta inserita nel suo oroscopo.

“Certe volte in mezzo a tutte queste persone invidio il tuo neurone”, aveva infatti proposto per lei (dei Pesci), facendola arrabbiare tantissimo. La Capriotti, infatti, ha pregato insistentemente Tommaso di non scrivere quella battuta, ma al contempo di non farla nemmeno ad altri concorrenti dello stesso segno… Un atteggiamento che non è piaciuto ai telespettatori, che sui social hanno subito accusato Cecilia di manie protagonismo.

In realtà, Tommaso aveva pensato inizialmente una battuta ancora più cattiva, ovvero: “Pesci, ti piace così tanto il mare che sei diventata una cozza!”… ha però deciso di scartarla senza nemmeno proporla alla Capriotti.

Andrea Zelletta, invece, ha messo le mani avanti, precisando di essere disposto davvero ad ascoltare tutto… senza offendersi per eventuali battutine sul suo segno (il Cancro).

Tutti i segni zodiacali dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Se invece vi state chiedendo quali saranno i segni presentati nell’Oroscopo di Tommaso Zorzi, niente paura: eccoli tutti, compresi per i concorrenti eliminati e squalificati.

All’Ariete appartengono Tommaso, Francesco Oppini e Giulia Salemi. Toro invece Cristiano Malgioglio, Maria Teresa Ruta e Flavia Vento. Filippo Nardi è l’unico nato sotto il segno dei Gemelli, Zelletta l’unico Cancro.

Leone è Pierpaolo Pretelli, ma anche Massimiliano Morra. Della Vergine c’era solo Franceska Pepe, mentre della Bilancia sia Mario Ermito che Paolo Brosio e Giacomo Urtis. Fausto Leali, Selvaggia Roma, Patrizia de Blanck e Samantha de Grenet sono Scorpione.

Sotto il segno del Sagittario sono nati Myriam Catania, Fulvio Abbate, Guenda Goria e Rosalinda Cannavò. Stefania Orlando è l’unica del Capricorno. Gli Acquario sono Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini. Tanti infine i Pesci: Enock Barwuah, Denis Dosio, Sonia Lorenzini, Matilde Brandi, Dayane Mello, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola!

