Cosa hanno nascosto Orlando e Zorzi nella busta? Ecco cosa hanno fatto dopo la puntata del GF Vip

Al GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno commesso uno strano furto, nascondendo qualcosa in una busta: di cosa si tratterà mai?

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, dopo l’ultima puntata del GF Vip, si sono resi protagonisti di un gesto che ha lasciato interdetti i telespettatori: i due, infatti, avrebbero rubato qualcosa, infilandola di soppiatto in una busta. Ma di cosa si tratterà mai? Cosa è che hanno messo in quel sacchetto?

Gesto sospetto di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al GF Vip: i due hanno nascosto qualcosa in una busta… di cosa si tratterà mai? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: il gesto sospetto di Tommaso e Stefania

Andiamo con ordine. Dopo la puntata e già in pigiama, molti telespettatori hanno notato che Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si aggiravano furtivamente per la casa, tentando di mostrare una certa indifferenza. Difficile farlo soprattutto per Tommaso, che camminava in maniera piuttosto tesa.

I due, ad un certo punto, hanno messo qualcosa dentro un sacchetto di carta, facendo cominciare a sorgere una serie di dubbi nel popolo del web. Ma cosa avranno mai messo Zorzi e Orlando in quella busta? Avranno sgraffignato qualcosa? Sì, ma che cosa?

GF Vip: cosa hanno messo Zorzi e Stefania Orlando nella busta?

Inutile dire che i telespettatori, sempre attenti a ciò che accade nella casa, hanno subito sospettato che Zorzi e Orlando avessero nascosto nella busta una bottiglia di vino, per poi berla di nascosto. Un gesto che però è stato smentito da chi ha notato che l’oggetto rubato è ben più strano e inusuale.

I due, infatti, avrebbero messo nel loro sacchetto un pezzo di piramidale rosso, ovvero di quei pannelli fonoassorbenti presenti sui muri della casa, al fine di portarselo a casa come souvenir. Un furto in piena regola per entrambi che, di sicuro, voglio soltanto avere un bel ricordo del reality quando saranno tornati alla loro vita di tutti i giorni…

Tommaso che di nascosto si prende il piramidale e lo mette in una busta⚰️ #gfvip #tzvip #sovip pic.twitter.com/bqQ0pOsKai — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) February 9, 2021

Cosa hanno nascosto Orlando e Zorzi? #gfvip — In Viaggio con Te 🎈 (@PaolinaPitty) February 9, 2021

#gfvip TOMMY SI E' FREGATO 1 BOTTIGLIA DI VINO E SE L'E' PORTATA IN CAMERA. GF SVEGLIATI E' VERGOGNOSO — mariarita (@maryrita52) February 9, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy