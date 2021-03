Non è la D’Urso, Stefania Orlando stronca le polemiche su di lei e Andrea Roncato: l’applauso dei suoi fan

Ospite a Live - Non è la D'Urso, Stefania Orlando ha messo a tacere tutte le polemiche su Andrea Roncato. Ecco che cosa ha detto.

Ospite a Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando è stata intervistata dalla padrona di casa sul suo ex marito Andrea Roncato e sul rapporto che aveva con lui. L’ormai ex gieffina, però, ha bloccato subito ogni cosa rendendo chiara la sua posizione in merito e guadagnandosi ancora una volta la stima di tutti i suoi fan.

LEGGI ANCHE — GF Vip, Stefania Orlando da Barbara D’Urso: il commento di Tommaso Zorzi sulla sua entrata

A Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando stronca ogni polemica sul suo rapporto con Andrea Roncato, facendo la felicità dei fan. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Non è la D’Urso: Stefania Orlando chiude la questione Andrea Roncato

Andiamo con ordine. Qualche settimana fa, proprio negli studi di Barbara D’Urso, Andrea Roncato aveva parlato della fine del suo rapporto con Stefania Orlando dicendo, tra l’altro: “Le cose tra di noi sono finite perché lei aveva un altro, il nostro allontanamento non è dipeso dalla mia nuova moglie”.

La replica di Stefania Orlando a Live – Non è la D’Urso è stata chiara: “Ci è andato giù pesante, l’Andrea che conoscevo non era così. Quelle frasi si commentano da sole”.

Poi, quando Carmelita ha provato a fare altre domande in merito, Stefy ha chiuso definitivamente la questione: “Ho molto rispetto di lui e della sua famiglia, ma non entrerò più nel merito della questione. Avevo un po’ di nostalgia di quando eravamo in ottimi rapporti. Diamo questo taglio al passato, è talmente triste quello che ho letto, io non farò mai più il suo nome”.

I fan plaudono a Stefania: il web in giubilo

Le sue parole hanno fatto subito la felicità dei fan sul web, che hanno apprezzato tutto quello che Stefania Orlando ha detto a Live – Non è la D’Urso su Andrea Roncato.

“Mi spezza il fatto che la D’Urso già pensava di camparci un paio di puntate con le storie di Roncato e il fratello – ha commentato una fan – progettando scene in ascensore stile carramba, ma Stefania ha messo a tacere il tutto in 2 secondi! Questo significa essere Queen”.

E un altro le fa eco: “Barbara D’Urso mi dispiace ma stasera le regole le ha dettate Stefania Orlando. Non ha dato adito a Roncato. E ha fatto bene. Per forza che deve far fare casino”.

Mi spezza il fatto che la D'Urso già pensava di camparci un paio di puntate con le storie di Roncato e il fratello, progettando scene in

ascensore stile carramba, ma Stefania ha messo a tacere il tutto in 2 secondi! Questo significa essere Queen ❤️ #epropriolaorlando #tzvip pic.twitter.com/KZV8Lt99o5 — LaPina (@lapinuccia88) March 8, 2021

Barbara D'Urso mi dispiace ma stasera le regole le ha dettate Stefania Orlando.

Non ha dato adito a Roncato. E ha fatto bene. Per forza che deve far fare casino.#nonelaorlando #epropriolaorlando — Christian Lepore 💻🖥🎵📸 (@chrislep_) March 7, 2021

Foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy