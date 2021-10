GF Vip, Nicola e Lulù molto teneri e vicini nel cuore della notte: ‘Non ci sono più uomini come te’

Al GF Vip Lulù Selassié e Nicola Pisu sono sempre più vicini: lui le parla di Miriana Trevisan, ma per molti la ship è già partita

Al Grande Fratello Vip c’è stato un avvicinamento non indifferente tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ma, come fanno notare in molti, anche Lulù Selassié sembra essere sempre più vicina al figlio di Patrizia Mirigliani. Che cosa succederà mai nella casa più spiata d’Italia?

Lulù Selassié e Nicola Pisu sempre più vicini: lui parla con lei di Miriana Trevisan, ma tra i due potrebbe nascere qualcosa. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Nicola chiede consigli su Miriana

Andiamo con ordine. L’avvicinamento tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan al GF Vip ha colpito un po’ tutti.

Tra Nicola e Miriana c’era stato un intenso gioco di sguardi, conclusosi con un bacio a stampa e con la Trevisan che gli ha chiesto di smetterla di fissarla in maniera così languida.

Nicola Pisu ha quindi confessato a Lulù Selassié, stesi uno accanto all’altra in salotto, di non riuscire a capire Miriana. La nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia gli ha dato una risposta estremamente romantica e ricca di speranza: “Si può capire che per come è fatta lei, che comunque ha un figlio, che sta fuori, è una donna più grande di te… Se non fosse stata sicura non si sarebbe avvicinata a te”.

GF Vip: parte la ship tra Nicola Pisu e Lulù Selassié?

Fin qui sembrerebbe un normale dialogo tra due amici, se non fosse per la piega che ha preso dopo, quando (ancora parlando di Miriana) Nicola ha detto: “Sono io che sono fatto io… Lo faccio perché lo sento davvero”.

A quel punto Lulù ha ribattuto: “Pure io… Sei come me. Sorrido perché è bellissimo quello che dici. Veramente, Nic. Non ci sono uomini che fanno così”.

Insomma, la ship su Nicola Pisu e Lulù Selassié è già partita per molti telespettatori, che li hanno visti davvero vicini. Succederà davvero?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset