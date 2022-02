GF VIP, Nathalie ha commesso un grave gesto tanto da censurarlo? Cosa è emerso durante la notte

Nathalie Caldonazzo ha compiuto un 'grave gesto' al GF Vip? La questione spunta nella notte ma si scontra con la censura

Al GF Vip è cominciata a circolare una strana notizia su Nathalie Caldonazzo, che avrebbe commesso un grave gesto che potrebbe segnare definitivamente la sua avventura nel reality show di casa Mediaset. Ma cosa avrà mai combinato? E quali conseguenze potrebbe comportare questo suo presunto gesto?

Nathalie Caldonazzo avrebbe commesso un ‘grave gesto’ al GF Vip, ma un mistero avvolge la questione e ciò che è accaduto di preciso. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Nathalie Caldonazzo ha commesso un ‘grave gesto’?

Andiamo con ordine. Nella notte, Lulù Selassié ha cominciato a vociferare con Miriana e poi con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano riguardo a un ‘grave gesto’ che avrebbe commesso Nathalie Caldonazzo. Questo almeno quello che si è potuto comprendere dalle parole della princess, in quanto la regia ha subito tolto l’audio e diretto le telecamere altrove…

Il mistero avvolge la questione che, a quanto pare, è cominciata già in serata, trascinandosi poi per tutta la notte… I vari concorrenti, infatti, si sono più volte sussurrati qualcosa all’orecchio ma, complice la regia, poco è emerso al di fuori della casa.

La questione rimane avvolta dal mistero

In ogni caso, il ‘grave gesto’ di Nathalie Caldonazzo resta avvolto dal mistero e in tanti, sui social, si chiedono che cosa abbia mai fatto ma anche perché mai la regia abbia deciso di ‘censurare’ i vipponi ogni volta che ne parlano.

Si tratta di una scelta compiuta per tutelare Nathalie? Oppure dietro c’è qualcosa di più grosso e lo scopriremo soltanto in puntata? In tanti reclamano sui social perché vorrebbero già saperne di più.

