GF Vip, momento saffico tra Delia e Jessica: il gesto della compagna di Alex Belli non è passato inosservato

Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento saffico tra Delia Duran e Jessica Selassié? Ecco la clip che gira tra i fan del reality

Al Grande Fratello Vip va in scena quello che sembra essere in tutto e per tutto un momento saffico tra Jessica Selassié e Delia Duran. Ma cosa sarà mai successo tra la princess e la compagna di Alex Belli?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, la frase di Jessica su Barù e Delia spiazza tutti: cosa ha visto stanotte

I telespettatori del GF Vip notano quello che sembra essere un momento saffico tra Jessica Selassié e Delia Duran. Ma cosa è successo veramente? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: momento saffico tra Delia Duran e Jessica Selassié?

Andiamo con ordine. L’attimo che ha acceso le fantasie dei telespettatori del Grande Fratello Vip è avvenuto mentre la sorella di Lulù e Clarissa stava ballando al fianco della modella venezuelana.

In una clip diventata immediatamente virale si vede chiaramente il “momento saffico” tra le due: mentre balla, Delia Duran si avvicina con il volto al seno di Jessica Selassié, salvo poi scostarsi all’ultimo momento per abbracciare la princess.

La scena è stata subito tagliata da alcuni telespettatori, che l’hanno cominciata a diffondere sui social mettendo enfasi sul momento hot creato dalle due concorrenti del GF Vip. Si tratta solo di una speculazione o di qualcosa di voluto?

La confessione di Delia a Manila: “l’abbiamo fatto con un’altra donna”

Il momento saffico tra Delia e Jessica potrebbe avere fondamento. Anche perché la compagna (ex?) di Alex Belli ha confessato di avere già avuto un’esperienza intima con un’altra donna.

Raccontando a Manila Nazzaro del suo rapporto con l’attore, Delia le ha rivelato direttamente: “Ti confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna, cioè capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione”.

Potrebbe succedere qualcosa anche con Jessica Selassié? Molti fan, velatamente, ci sperano…

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy