GF VIP, Miriana e la previsione catastrofica sulla guerra: ‘È la fine del mondo’

Al GF Vip, Miriana Trevisan si è spinta in una previsione sulla guerra dopo l'invasione dell'Ucraina, turbando non poco i telespettatori.

Al GF Vip fa discutere tantissimo la reazione che ha avuto Miriana Trevisan dopo la comunicazione dell’inizio della guerra in Ucraina. La concorrente si è mostrata decisamente disperata, sebbene siano state le sue parole a turbare moltissimi telespettatori. Ma cosa avrà mai detto di tanto sconvolgente?

Al GF Vip, Miriana Trevisan fa una previsione sulla guerra in Ucraina che sta facendo discutere tantissimo i telespettatori del reality show di casa Mediaset. Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: Miriana Trevisan e la previsione catastrofica sulla guerra in Ucraina

Andiamo con ordine. La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di comunicare ai concorrenti del reality show che la Russia ha cominciato il suo attacco militare all’Ucraina. Una decisione dovuta ma che ha causato reazioni diverse all’interno della casa.

A rimanere particolarmente sconvolta è stata soprattutto Miriana Trevisan, che si è spinta in una vera e propria previsione sulla guerra.

“Io lo sentivo in questi giorni… ho detto è la fine del mondo“, ha subito affermato la concorrente, decisamente turbata.

Le reazioni dopo le parole della Trevisan sulla ‘fine del mondo’

Le parole di Miriana Trevisan sulla guerra e la previsione di una ‘fine del mondo’, in ogni caso, hanno colpito tantissimo i telespettatori sia in un senso che in un altro.

Miriana, infatti, è molto sensibile a determinati argomenti e spesso ha mostrato alcune abilità da ‘sensitiva‘. Ad esempio, poche sere fa ha affermato di aver visto uno spirito in camera da letto, turbando non poco Sophie Codegoni.

Altri telespettatori, invece, chiedono che la smetta di lanciarsi in questo tipo di affermazioni… voi come la pensate?

