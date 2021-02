Mauro Coruzzi attacca Tommaso Zorzi: ‘E’ il più perfido mai visto in tv’

Durissimo l’attacco scagliato da Mauro Coruzzi nei confronti di Tommaso Zorzi: lo ha definito il più perfido di tutti in tv, ecco perché

Tommaso Zorzi è ‘il’ personaggio del momento e non solo all’interno della casa del GF VIP: il concorrente, infatti, sta facendo parlare di sé anche fuori dal reality anche se non in accezione positiva.

Mauro Coruzzi contro Zorzi: cos’è successo tra di loro

Mauro Coruzzi, durante una diretta con Andrea Conti e Claudia Rossi per Il Fatto Quotidiano, ha sparato a zero su di lui definendolo il più perfido mai visto in tv.

Il motivo? Alcune passate dichiarazioni di Platinette sulle unioni civili e la comunità LGBT:

“Ho preso l’abitudine di vedere il live del GF Vip per capire cosa fa Tommaso Zorzi perché ho l’impressione che sia il più perfido mai apparso in televisione. Un giorno l’ho beccato che mi definiva un omosessuale omofobo semplicemente perché ho fatto delle dichiarazioni relative alle unioni civili”

“Mi piace che ci sia la legge ma non ne approfitterò mai perché non mi riguarda. Forse perché scopro che da quando sono state istituite le Unioni Civili sono calate del 70% e i fallimenti sono più del 50% e c’è un’indole un po’ tr***esca nella finoc**ieria. Se gli basta questo per dirmi che mi vuole darmi degli schiaffi…”

Tommaso Zorzi, cosa disse su Mauro Coruzzi e la comunità LGBT

Molti utenti hanno sostenuto Zorzi, facendo circolare in rete il video in cui il concorrente dei GF VIP si esprimeva sulle contestabili posizioni di Coruzzi in merito a argomenti su cui entrambi dovrebbero trovarsi d’accordo.

