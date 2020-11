Matilde Brandi, litigio con Franceska Pepe dietro le quinte: ‘Stavano per arrivare alle mani’

Furiosa lite tra Matilde Brandi e Franceska Pepe dopo la puntata del GF Vip: Alfonso Signorini racconta che stavano per venire alle mani, ma sono state fermate da un autore

Prosegue lo scontro tra Matilde Brandi e Franceska Pepe. Le due ex concorrenti del GF Vip proprio non riescono ad andare d’accordo e non perdono occasione per punzecchiarsi. Diverbi che diventano subito piuttosto accesi e l’ultima volta che si sono incontrate pare stessero arrivando alle mani.

GF Vip, Franceska Pepe e Matilde Brandi sfiorano la rissa

La fonte è più che attendibile: a raccontare l’episodio che ha visto protagoniste Matilde Brandi e Franceska Pepe è lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip, intervenendo a Casa Chi, ha rivelato che le due ex coinquiline della casa più spiata d’Italia hanno litigato lunedì sera, dopo la puntata.

Quando il programma è terminato, la modella avrebbe fatto una battuta che ha fatto infuriare l’ex ballerina. Ecco il racconto di Alfonso:

Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole mentre adesso appariva molto divertita. La Brandi ha reagito immediatamente e ha cercato di raggiungere la Pepe con aria battagliera, e solo il pronto intervento di un autore del programma ha evitato che le due arrivassero alle mani e si strappassero i capelli

Franceska si riferiva al confronto che aveva avuto con Matilde a Live Non è la D’Urso proprio la sera prima. In quella occasione la showgirl romana aveva chiesto in lacrime alla sua interlocutrice di mettere da parte ogni astio per il bene delle figlie che assistono a questi continui litigi e attacchi.

La modella non si era fatta intenerire, mostrandosi indifferente alla supplica dell’ex coinquilina. Tutto suggerisce che le due donne saranno protagoniste di nuovi, accesissimi scontri.