‘Non in tv a prendere la fama di mia moglie’: cosa scrive il marito di Stefania Orlando dopo Non è la D’urso

La presenza del marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, a Live – Non è la D’Urso non è passata certo inosservata. Andato in tv per parlare dell’avventura della moglie all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si è attirato addosso una serie di polemiche, alle quali ha sapientemente risposto sui social. Ma cosa avrà causato mai tutto questo caos?

Live – Non è la D’Urso: criticata la presenza del marito di Stefania Orlando

Andiamo con ordine. Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso c’è Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando. Durante e dopo la puntata, diversi telespettatori lo hanno accusato di aver partecipato al programma di Barbara D’Urso solo per cercare visibilità, sfruttando la presenza della moglie al GF Vip.

Insomma, imputazioni piuttosto spiacevoli per il musicista, che ha perciò deciso di intervenire su Twitter per meglio chiarire la sua posizione (e fare un saluto al sapore di fan service per tutti gli ammiratori della moglie).

Simone Gianlorenzi risponde sui social: “non vado in tv a prendere la fama di mia moglie”

“Non vado in tv a prendere la fama di mia moglie – ha scritto Gianlorenzi su Twitter – ma quando prendo il suo fandom di Viperelle esulto sempre! Grazie di cuore per il supporto, sono giorni in cui le parole pesano come macigni. Resto incredulo di tutto l’amore e affetto per me e Stefania. GRAZIE”.

I social dalla parte di Simone Gianlorenzi

Un messaggio che sembra essere stato apprezzato da tanti utenti, che hanno risposto con giubilo alle parole del marito della Orlando.

“Grazie a te – ha scritto una fan – Ti hanno detto che vai dalla D’Urso per visibilità perché è raro che ci sono persone che non vanno per questo… il resto seduti lì sa solo offendere senza conoscere la persona, per convenienza. Comunque sii fiero della persona semplice che sei, noi ti amiamo per questo”.

Oppure: “Ve lo meritate! È ovvio che vai per difendere tua moglie, e complimenti per la tua capacità di rispondere in TV senza cadere in provocazioni!”

Insomma, al di là delle critiche e delle polemiche, il passaggio di Simone Gianlorenzi a Live – Non è la D’Urso sembra essere stato un vero successo!

