GF Vip, Maria Teresa Ruta presa in giro dopo la puntata con Baccini? Cosa è accaduto stanotte

GF Vip: Maria Teresa Ruta è stata presa in giro dai coinquilini dopo quanto accaduto con Baccini, tanto da essere lasciata anche a dormire da sola.

Durante l’ultima puntata del GF Vip, sono venuti fuori alcuni dettagli piccanti su Maria Teresa Ruta e le varie storie d’amore che ha avuto nella sua vita: tra Alain Delon e Alberto di Monaco, è spuntato però anche il nome di Francesco Baccini, sul quale la concorrente è stata presa un po’ in giro dai coinquilini. Ma per quale motivo è avvenuto tutto questo?

GF VIP: Baccini incontra MTR e nega di aver avuto una storia con lei

Andiamo con ordine. Francesco Baccini ha partecipato come ospite all’ultima puntata del GF Vip, incontrando proprio Maria Teresa Ruta, alla quale ha detto: “Ti trovo in forma… sono passati vent’anni ormai”.

Ha poi confermato che tra loro, ai tempi di Sanremo 2002, c’era stato un certo avvicinamento: “La mia canzone non era stata presa a Sanremo, lei mi ha consolato, amichevolmente, e poi ricordo che entrò un uomo con cui si mise a discutere…”

Quest’uomo, ha detto Maria Teresa, era una persona che lei frequentava da cinque anni e che ha fatto in modo che il cantautore scappasse via: “Mi sono dato alla fuga Alfonso, non lo sapevo”.

In pratica, quindi, Baccini ha negato di aver avuto una relazione con lei, che sarebbe terminata ancora prima di cominciare. Poi, però, per chiudere la serata le ha dedicato la sua Ho voglia di innamorami.

Maria Teresa Ruta presa in giro dai coinquilini e lasciata a dormire da sola

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Maria Teresa Ruta è stata presa un po’ in giro dai coinquilini per quanto avvenuto con Baccini… Andrea Zenga, ad esempio, ha detto, sperando nell’eliminazione della conduttrice tv: “Magari la cappellata di Maria Teresa le torna in c..o”.

Ma non è tutto. Molti di loro, passando accanto a Maria Teresa Ruta, hanno cominciato a ridacchiare a mo’ di presa in giro e canticchiando il brano di Baccini, facendo sospettare che sia entrata al centro dei loro commenti… La stessa cosa è successa la notte, quando la Ruta è stata lasciata a dormire completamente da sola…

Soltanto un momento? O la cosa avrà qualche seguito?

Zenga: ce la giochiamo io e te Samy, penso di uscire io

Samantha: ma no dai, dipende eh

Tommaso: non è detto. Magari la cappellata di Maria Teresa le torna in culo



Tommy delicatissimo 💀#GFvip #TZvip — BagnoTrash (@TrashAmmme) February 9, 2021

Passano davanti a Mariateresa e si mettono a ridere.

Mammamia ma come sono potuti cadere così in basso.#GFVIP — andreadenvermyheart (@saretta9742) February 9, 2021

MRT lasciata da sola a dormire perché?

Qualcuno sa la motivazione?#GFVIP #PRELEMI — DrTrash (@DrTrash7) February 9, 2021

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy